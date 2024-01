January 04, 2024 07:13 pm | Updated 07:38 pm IST

Rithvik Bollipalli and Niki Poonacha lost 7-6(4), 6-1 in the doubles quarterfinals to Arthur Fery and Joshua Paris of Great Britain in the $82,000 Challenger tennis tournament on Thursday.

Other results:

$15,000 ITF men, Kish Island, Iran: Pre-quarterfinals: Gergely Madarasz (Hun) bt Parth Aggarwal 0-6, 6-3, 6-2; Doubles, quarterfinals: Matyas Fuele & Gergely Madarasz (Hun) bt Parth Aggarwal & Sergo Sikharulidze (Geo) 6-4, 7-6(5).

$15,000 ITF men, Monastir, Tunisia: Pre-quarterfinals: Constantin Kouzmine (Fra) bt Chirag Duhan 6-3, 6-4.