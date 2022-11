Ramkumar in pre-quarterfinals in Kobe Challenger

November 15, 2022 08:57 pm | Updated 09:02 pm IST

Sports Bureau

Ramkumar Ramanathan defeated fourth seed Kaichi Uchida of Japan 6-4, 4-6, 6-3 in the first round of the $53,120 Challenger tennis tournament in Kobe, Japan, on Tuesday.

ADVERTISEMENT

In the Challenger in Champaign, USA, Prajnesh Gunneswaran entered the second round with a 3-6, 6-3, 6-4 victory over Stefan Kozlov of the USA.

In the $25,000 ITF women’s event in Traralgon, Australia, Sahaja Yamalapalli beat Madison Frahn 6-7(3), 6-4, 6-0.

The results:

$53,120 Challenger, Champaign, USA: Singles (first round): Prajnesh Gunneswaran bt Stefan Kozlov (USA) 3-6, 6-3, 6-4.

Trending

$53,120 Challenger, Kobe, Japan: Singles (first round): Ramkumar Ramanathan bt Kaichi Uchida (Jpn) 6-4, 4-6, 6-3.

$60,000 ITF women, Tokyo, Japan: Doubles (pre-quarterfinals): Chihiro Muramatsu & Naho Sato (Jpn) bt Erika Sema (Jpn) & Rutuja Bhosale 7-5, 4-6, [10-3].

$25,000 ITF women, Traralgon, Australia: Singles (first round): Sahaja Yamalapalli bt Madison Frahn (Aus) 6-7(3), 6-4, 6-0.

$25,000 ITF women, Sharm El Sheikh, Egypt: Doubles (pre-quarterfinals): Alisa Kummel & Ekaterina Makarova bt Yasmin Ezzat (Egy) & Ashmitha Easwaramurthi 6-4, 6-1; Aliona Falei & Tatiana Prozorova bt Shrivalli Bhamidipaty & Vaidehi Chaudhari 3-6, 7-6(5), [10-6]; Ya Yi Yang (Tpe) & Sowjanya Bavisetti bt Adithya Karunaratne (& Ho Ching Wu (Hkg) 6-0, 6-1.

$15,000 ITF women, Monastir, Tunisia: Singles (first round): Tijana Sretenovic (Srb) bt Veda Vanshita Ranabothu 6-0, 6-3.

$15,000 ITF women, Nairobi, Kenya: Singles (first round): Magdalena Stoikovska (Mkd) bt Lakshmi Gowda 6-0, 6-4; Alexandra Iordache (Rou) 6-3, 6-1; Anushka Ashar (USA) bt Laalitya Kalluri 6-2, 6-0; Sabastiani Leon (USA) bt Pooja Kudesia 3-0 (retired).