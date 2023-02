Illustrious Ruler well-prepped to complete hat-trick

February 10, 2023 12:30 am | Updated February 09, 2023 06:55 pm IST - CHENNAI:

Illustrious Ruler who is in good form, is poised to complete a hat-trick in the Running Flame Handicap (1,200m), the main event of the races to be held here on Friday (Feb. 10).

1. KHARDUNGLA HANDICAP (1,100m), rated 00 to 25, 2-15 p.m: 1. Secret Of Love (3) R. Manish 60, 2. Jack Richer (4) Inayat 59.5, 3. MSG Fantasy (7) Manikandan 59.5, 4. Renzaccio (5) P. Sai Kumar 59.5, 5. Kikata (6) C. Brisson 59, 6. Kundavai (1) B. Dharshan 59, 7. Little Wonder (2) S.A. Amit 58.5, 8. Price Striker (8) A. Ayaz Khan 55 and 9. Regal Kid (9) S. Kamble 53.

1. LITTLE WONDER, 2. RENZACCIO, 3. REGAL KID

2. CBTF ON-LINE MARINA BEACH TROPHY (1,200m), 6-y-o & over, rated 00 to 25, 2-45: 1. Carnoustie (9) B. Dharshan 60, 2. Full Of Surprise (6) K. Mukesh Kumar 60, 3. Romantic Bay (7) P. Sai Kumar 60, 4. Sunday Warrior (4) Ramandeep 59, 5. Haran (3) Inayat 58.5, 6. Priceless Treasure (8) Farid Ansari 57.5, 7. Symphony In Style (2) Farhan Alam 57.5, 8. Antigua (10) A. Ayaz Khan 56.5, 9. Epistoiary (5) S. Kamble 55 and 10. Amazing Kitten (1) R. Manish 53.5.

1. ROMANTIC BAY, 2. FULL OF SURPRISE, 3. ANTIGUA

3. SADLERS WELLS HANDICAP (1,400m), rated 20 to 45, 3-15: 1. Turf Melody (7) Yash Narredu 60, 2. Empress Royal (4) Farid Ansari 57.5, 3. King Roger (11) A. Ayaz Khan 55, 4. Black Label (3) Shyam Kumar 53, 5. Mayflower (2) S. Imran 53. 6. Chaitanya (10) B. Dharshan 52.5, 7. Memory Lane (8) C. Brisson 52.5, 8. Herring (9) M.S. Deora 52, 9. Laudree (6) Dashrath Singh 52, 10. War Emblem (5) N. Murugan 52 and 11. Touch Of Fury (1) P.S. Kaviraj 51.5.

1. EMPRESS ROYAL, 2. TURF MELODY, 3. MEMORY LANE

4. TEMERITY HANDICAP (1,600m), rated 40 to 65 (20 to 39 eligible), 3-45: 1. Grandiose (8) K.V. Baskar 60, 2. Rubirosa (3) Farid Ansari 60, 3. Sweet Fragrance (5) S. Kamble 60, 4. Durango (4) S.A. Amit 58.5, 5. Supreme Dance (1) P. Sai Kumar 57.5, 6. Right Move (2) C. Brisson 55.5, 7. Ibrahimovic (7) M.S. Deora 54 and 8. Kings Walk (6) P.S. Kaviraj 53.

1. SUPREME DANCE, 2. RUBIROSA, 3. SWEET FRAGRANCE

5. RUNNING FLAME HANDICAP (1,200m), rated 60 to 85 (outstation horses eligible), 4-15: 1. Wind Symbol (3) Yash Narredu 60, 2. Night Hunt (9) Inayat 58, 3. Empress Eternal (2) P. Sai Kumar 56.5, 4. Illustrious Ruler (4) Farid Ansari 55.5, 5. Thomas Hardy (6) S.A . Amit 54, 6. Alexander (1) M. Bhaskar 52.5, 7. Kay Star (11) C. Brisson 52, 8. Lordship (8) S. Kamble 52, 9. Renegade (7) R. Manish 52, 10. Santa Clara (10) Dashrath Singh 51.5, 11. Proud (12) A. Ayaz Khan 51 and 12. Spectacle (5) B. Dharshan 51.

1. ILLUSTRIOUS RULER, 2. KAY STAR, 3. WIND SYMBOL

6. HOTSTEPPER HANDICAP (1,000m), 6-y-o & over, rated 20 to 45, 4-45: 1. Star Wave (2) Shyam Kumar 60, 2. Wild Frank (7) S. Kamble 58, 3. Sea Script (8) A.M. Tograllu 56.5, 4. Shadow Of Love (12) B. Dharshan 56.5, 5. Stern Maiden (1) P. Sai Kumar 56.5, 6. Suparakiga (6) Indrajeet Kumar 55.5, 7. Glorious Sunlight (4) Inayat 55, 8. Majestic Charmer (11) Farid Ansari 55, 9. Icy River (9) P.S. Kaviraj 54.5, 10. Fabulous Show (5) S.A. Amit 54, 11. Three Of A Kind (3) M.S. Deora 51.5 and 12. Driftwood Pacific (10) Farhan Alam 51.

1. STAR WAVES, 2. SUPARAKIGA, 3. STERN MAIDEN

Jkt: 2, 3, 4, 5 & 6; Mini Jkt: 3, 4, 5 & 6; Tr (i): 1, 2 & 3; (ii): 4, 5 & 6.