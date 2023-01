High Command for Deccan Bookmakers Association Darley Arabian Million

January 16, 2023 07:34 am | Updated 07:34 am IST - HYDERABAD:

Trainer L.V.R. Deshmukh’s colt High Command, who won impressively in his last start should win the Deccan Bookmakers Association Darley Arabian Million, the feature event of Monday’s (Jan. 16) races.

1. ROCK HEAVEN PLATE (Div. II) (1,600m), rated 20 to 45 (Cat. III), 1.15 p.m.: 1. City Cruise (6) Md. Ekram Alam 60, 2. Indian Prince (7) Santosh Raj 59, 3. Queen Blossom (5) Md. Ismail 58.5, 4. Lightning Fairy (1) P. Ajeeth Kumar 56.5, 5. I AM Superman (2) D.S. Deora 55.5, 6. Cash Register (4) Akshay Kumar 54, 7. Nishaan (3) Abhay Singh 53.5 and 8. Sucker Punch (8) B. Nikhil 53.5.

1. CASH REGISTER, 2. CITY CRUISE, 3. LIGHTNING FAIRY.

2. RED ROSE PLATE (1,200m), (Terms) Maiden, 3-y-o only (Cat. II), 1.50: 1. Anab E Shahi (6) Akshay Kumar 56, 2. Brilliant Star (1) Abhay Singh 56, 3. Splendour On Grass (7) P. Sai Kumar 56, 4. Thunder Knight (3) Kiran Naidu 56, 5. Bold Beauty (4) Santosh Raj 54.5, 6. Dolly Bird (2) Aneel 54.5, 7. Pocket Rocket (5) Surya Prakash 54.5 and 8. Santa Barbara (8) Afroz Khan 54.5.

1. ANAB E SHAHI, 2. SPLENDOUR ON GRASS, 3. THUNDER KNIGHT.

3. ROCK HEAVEN PLATE (Div. I) (1,600m), rated 20 to 45 (Cat. III), 2.25:1. Team Player (3) Afroz Khan 60, 2. Quality Warrior (4) Md. Ekram Alam 58.5, 3. Hero Of The East (8) Akshay Kumar 57, 4. Sweet Whisper (7) Gaurav Singh 55.5, 5. Special And Thong (1) B. Nikhil 54.5, 6. Amalfitana (6) Kuldeep S 53.5, 7. My Way Or Highway (5) D.S. Deora 52.5 and 8. Muaser (2) G. Naresh 51.5.

1. HERO OF THE EAST, 2. AMALFITANA, 3. MY WAY OR HIGHWAY.

4. VEGAVATHI CUP (2,000m), rated 40 to 65 (Cat. II), 3.00: 1. Francis Bacon (4) Kuldeep S 60, 2. Just Incredible (2) D.S. Deora 58.5, 3. Princess Daka (7) Akshay Kumar 57.5, 4. Alabama (6) Kiran Naidu 56.5, 5. Grand Duke (3) GauravSingh 56, 6. Starwalt (5) P. Ajeeth Kumar 55.5 and 7. Wallop And Gallop (1) B. Nikhil 55.5.

1. FRANCIS BACON, 2. PRINCESS DAKA, 3. JUST INCREDIBLE.

5. GAJASIMHA RAO MEMORIAL CUP (1,400m) (Terms), 3-y-o and upward (Cat. II), 3.35: 1. Soloist (7) Akshay Kumar 60.5, 2. N R I Sport (5) Hindu Singh 60, 3. Red Snaper (2) Afroz Khan 60, 4. Ashwa Raudee (3) B. Nikhil 58, 5. Mark My Day (6) Aneel 58, 6. Shazam (4) D.S. Deora 58 and 7. Stunning Force (1) Rafique Sk. 58.

1. SOLOIST, 2. N R I SPORT, 3. ASHWA RAUDEE.

6. DECCAN BOOKMAKERS ASSOCIATION DARLEY ARABIAN MILLION (Gr. 3) (1,200m) (Terms), 3-y-o only, 4.10: 1. Encore (4) Afroz Khan 56, 2. High Command (1) Akshay Kumar 56, 3. N R I Skylab (3) Hindu SIngh 56 and 4. Siddharth (2) Ashad Asbar 56.

1. HIGH COMMAND.

7. RED SATIN PLATE (1,600m), rated up to 25 (Cat. III), 4.45: 1. Janasu (3) Afroz Khan 60, 2. My Grandeur (2) B. Nikhil 60, 3. N R I Majestic (1) Shivansh 60, 4. China Town (6) P. Ajeeth Kumar 59.5, 5. Black Opal (4) Santosh Raj 58, 6. Call Of The Blue (8) Gaurav Singh 58, 7. Wot’s Up Jay (5) Md. Ismail 57.5 and 8. Ar Superior (7) P. Sai Kumar 54.5.

1. CHINA TOWN, 2. WOT’S UP JAY, 3. BLACK OPAL.

Day’s Best: HIGH COMMAND.

Jackpot: 3, 4, 5, 6 & 7.

Mini Jackpot: (i) 1, 2, 3 & 4. (ii) 4, 5, 6 & 7.

Treble: (i) 2, 3 & 4. (ii) 5, 6 & 7.

Tanala: 1, 2, 3, 4, 5 & 7.