Golden Neil claims main event

February 25, 2023 09:00 pm | Updated 09:01 pm IST - Mumbai:

Trainer Narendra Lagad’s Golden Neil (Mustakim Alam up) won the Kumar R. Dalal Gold Trophy in a record time of 1m 35. 47s, the feature event of Saturday’s (Feb. 25) evening races here. The winner is owned by Mr. Laxmikumar Goculdas rep. B.S. & Services Pvt. Ltd. Jockey P. Trevor stole the limelight by riding three winners of the day.

1. SAMUEL NATHAN PLATE: BEYOND MEASURE (P. Trevor) 1, Come Back Please (Peter) 2, Amber Knight (Zervan) 3 and Lightning Flame (Bhawani) 4. 1-1/2, 2-1/2 and 4-1/4. 2m 34. 17s. ₹17 (w), 10, 33 and 22 (p). SHP: 100, FP: 325, Q: 154, Tanala: 863 and 293. Favourite: Beyond Measure. Owners: Mrs. B.E. Saldhana, Mr. Deepesh M. Narredu, Mr. Homi Mehta & Mr. Jehangir Mehta. Trainer: M. Narredu.

2. HYDERABAD RACE CLUB TROPHY: CHRISTOFLE (P. Trevor) 1, The Godfather (Parmar) 2, Rush (P.S. Chouhan) 3 and Floyd (Zervan) 4. 6-3/4, Lnk and 2-1/4. 1m 36. 90s. ₹16 (w), 11, 13 and 13 (p). SHP: 141, FP: 369, Q: 172, Tanala: 565 and 136. Favourite: Christofle. Owners: Mr. & Mrs. Vijay B. Shirke, Mr. K.N. Dhunjibhoy and Mr. Z.K. Dhunjibhoy rep. Five Stars Shipping Co. Pvt. Ltd. & Mr. Vispi R. Patel. Trainer: P. Shroff.

3. GREATER MUMBAI POLICE TROPHY: SOUZA (Kirtish Bhagat) 1, Key To The Mint (Sandesh) 2, Treasure Gold (T.S. Jodha) 3 and Mysterious Girl (K. Nazil) 4. Not run: Animous. Shd, 3/4 and Shd. 1m 37. 56s. ₹127 (w), 37, 10 and 19 (p). SHP: 30, FP: 415, Q: 130, Tanala: 1,576 and 1,447. Favourite: Key To The Mint. Owners: Mr. & Mrs. Vijay B. Shirke, Mr. K.N. Dhunjibhoy and Mr. Z.K. Dhunjibhoy rep. Five Stars Shipping Co. Pvt. Ltd. & Mr. Keki D. Mehta & Mr. Dara K. Mehta rep. Darashaw Bloodstock Pvt. Ltd. Trainer: P. Shroff.

4. KUMAR R. DALAL GOLD TROPHY: GOLDEN NEIL (Mustakim Alam) 1, Pride’s Angel (Neeraj) 2, In Contention (S. Saqlain) 3 and Rambler (Zervan) 4. 2-1/2, 3 and 3/4. 1m 35. 47s. ₹19 (w), 13, 37 and 23 (p). SHP: 147, FP: 501, Q: 696, Tanala: 3,094 and 994. Favourite: Golden Neil. Owners: Mr. Laxmikumar Goculdas rep. B.S. & Services Pvt. Ltd. Trainer: Narendra Lagad.

5. NARAYANDAS J. DAVE PLATE: ARABIAN PHOENIX (K. Nazil) 1, Magileto (Sandesh) 2, Great Guns (R. Ajinkya 3 and Dali Swirl (Haridas Gore) 4. Shd, 1-1/4 and Nk. 1m 23.99s. ₹31 (w), 18 and 16 (p). SHP: 32, FP: 122, Q: 64, Tanala: 169 and 74. Favourite: Magileto. Owners: M/s. Ashley Bob, Peter C. D’souza & Daulat Chhabria. Trainer: Hosidar Daji.

6. DR. GOOLAM E. VAHANVATI TROPHY: SINGER SARGENT (P. Trevor) 1, Hagibis (Ranjane) 2, Attained (P. Shinde) 3 and Balenciaga (Neeraj) 4. 3/4, 1-1/4 and Hd. ₹13 (w), 12, 78 and 30 (p). SHP: 367, FP: 648, Q: 887, Tanala: 11,170 and 1,795. Favourite: Singer Sargent. Owners: Mr. K.N. Dhunjibhoy and Mr. Z.K. Dhunjibhoy rep. Five Stars Shipping Co. Pvt. Ltd., Mr. Narendra Kumar Ambwani & Mr. Faisal A. Abbas. Trainer: Faisal A. Abbas.

7. HONG KONG JOCKEY CLUB TROPHY: RED RIOT (T.S. Jodha) 1, C’est L’ Amour (Aniket) 2, Spirit Bay (Zervan) 3 and Zukor (Sandesh) 4. Hd, Lnk and 1. 59. 54s. ₹77 (w), 25, 45 and 15 (p). SHP: 141, FP: 1,764, Q: 1,297, Tanala: 7,531 and 2,582. Favourite: Zukor. Owners: Mr. & Mrs. R. Rashid, & Ms. Roohi Oomerbhoy Jaikishan. Trainer: H.J. Antia.

Jackpot: 70%: ₹39,426 (3 tkts.), 30%: 889 (57 tkts.).

Treble: 302 (106 tkts.).

Super jackpot: 70%: 19, 267 (3 tkts.), 30%: 1,180 (21 tkts.).