Glorious King primed to deliver in May Day Cup

May 04, 2024 12:30 am | Updated 12:30 am IST - UDHAGAMANDALAM:

Glorious King, who is in fine nick as evidenced by his track movements, may score in the May Day Cup (1,400m), the main event of the races to be held here on Saturday (May 4).

1. CAUVERY HANDICAP (1,200m), rated 00 to 25, 11-00 a.m.: 1. The Rebel (5) Kuldeep Singh 62, 2. Sacre Couer (7) Koshi Kumar 60, 3. Autumn Shower (8) M.S. Deora 59.5, 4. Midnight Sparkle (4) P. Sai Kumar 59.5, 5. Royal Supremacy (1) Farid Ansari 58, 6. Ocean Love (3) K.V. Baskar 57.5, 7. Daiyamondo (2) C. Umesh 57 and 8. Lady Zeen (6) B. Dharshan 50.

1. THE REBEL, 2. OCEAN LOVE, 3. SACRE COUER

2. ROMANTIC WARRIOR HANDICAP (1,200m), maiden 4-y-o & over, rated 20 to 45, (0 to 19 eligible) 11-30: 1. Radiant Star (3) Koshi Kumar 60, 2. Knotty Power (6) A.S. Peter 59, 3. Aviothic (—) (—) 58.5, 4. Bomber Jet (5) Surya Prakash 57, 5. Autumn Light (7) S.A. Amit 56, 6. Young Heart (4) Hindu Singh 50, 7. Black Label (2) Ashhad Asbar 50 and 8. Stillwater (1) P. Sai Kumar 50.

1. STILLWATER, 2. AUTUMN LIGHT, 3. BLACK LABEL

3. VOYAGE BUBBLE PLATE (1,300m), maiden 3-y-o only (Terms), 12-00 noon: 1. Cavallo Volante (1) C. Umesh 56, 2. Emperor Vikram (6) C. Brisson 56, 3. Pluto (3) M. Bhaskar 56, 4. Straordinario (4) Hindu Singh 56, 5. Battalion’s Pride (5) P. Sai Kumar 54.5, 6. Juliet Rose (2) Farid Ansari 54.5 and 7. Princess O Star (7) Kuldeep Singh 54.5.

1. PLUTO, 2. STRAORDINARIO, 3. CAVALLO VOLANTE

4. MAY DAY CUP (1,400m), rated 40 to 65 (20 to 39 eligible) 12-30 p.m.: 1. Multicrown (7) P. Sai Kumar 60, 2. Admiral Shaw (9) R.S. Jodha 58.5, 3. Rising Tycoon (2) M.S. Deora 58, 4. Dear Lady (8) L.A. Rozario 57.5, 5. Glorious King (6) Hindu Singh 56.5, 6. Persian Rock (5) Ashhad Asbar 56.5, 7. Suryakrishi (1) C. Umesh 56.5, 8. Excellent Star (4) Surya Prakash 55.5, 9. Queen Anula (3) K.V. Baskar 55.5 and 10. Empress Royal (10) Farid Ansari 55.

1. GLORIOUS KING, 2. SURYAKRISHI, 3. MULTICROWN

5. DANEHILL HANDICAP (2,000m), rated 20 to 45, (0 to 19 eligible), (outstation horses are eligible), 1-00: 1. Alpha Domino (5) Ashhad Asbar 60, 2. Gandolfini (6) S.J. Moulin 58.5, 3. Beautiful (2) Hindu Singh 56.5, 4, Radiant Joy (1) ) P. Ajeeth Kumar 56.5, 5. Edmund (4) M.S. Deora 55.5, 6. Glorious Evensong (7) A.S. Peter 53 and 7. Abilitare (3) Koshi Kumar 51.5.

1. ALPHA DOMINO, 2. GANDOLFINI, 3. ABILITARE

6. SANTA ANITA HANDICAP (1,400m), rated 00 to 25, 1-30: 1. Annalisa (10) C. Umesh 61.5, 2. Malacca (7) Koshi Kumar 61.5, 3. Silver Soul (3) R. Manish 60.5, 4. Aurora Borealis (9) Farid Ansari 60, 5. Fine Promise (2) A.S. Peter 59.5, 6. Maranello (8) B. Dharshan 59, 7. War Emblem (4) P. Sai Kumar 58.5, 8. Little Wonder (1) M.S. Deora 55.5 and 9. Authentic Bell (5) S. Imran 54.5 and 10. Blue Sapphire (6) K.V. Baskar 53.5.

1. MALACCA, 2. ANNALISA, 3. AURORA BOREALIS

Jkt: 2, 3, 4, 5 & 6; Mini Jkt: 3, 4, 5 & 6; Tr: 4, 5 & 6.