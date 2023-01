Felix has an edge in Queen Elizabeth Cup

January 27, 2023 01:30 am | Updated January 26, 2023 07:57 pm IST - CHENNAI:

Felix has an edge over his rivals in the Queen Elizabeth Cup (1,600m), the main event of the races to be held here on Friday (Jan. 27).

1. ARASHIYAMA HANDICAP (1,200m), rated 00 to 25, 2-00 p.m.: 1. Full Of Surprise (11) Mukesh Kumar 60, 2. Glorious Victory (8) R. Manish 60, 3. Windsor Walk (10) Yash Narredu 60, 4. Fast Play (9) M.S. Deora 59.5, 5. Kundavai (2) B. Dharshan 59.5, 6. Sunday Warrior (3) Ramandeep 59.5, 7. Ocean Love (1) K.V. Baskar 58.5, 8. Cedar Wood (6) V.R. Jagadeesh 58, 9. Epistoiary (7) Inayat 56, 10. Price Striker (5) Farhan Alam 55.5 and 11. Star Of Texas (4) Koshi Kumar 54.5.

1. CEDAR WOOD, 2. SUNDAY WARRIOR, 3. WINDSOR WALK

2. PRINCE PRADEEP HANDICAP (Div. II), (1,200m), rated 20 to 45, 2-30: 1. Santamarina Star (8) S.A. Amit 60, 2. Paris O’Connor (5) P. Sai Kumar 58, 3. Listen To Me (2) P.S. Kaviraj 56.5, 4. Presto Power (6) B. Dharshan 56.5, 5. Zaneta (3) S. Saqlain 56.5, 6. Bohemian Star (1) Shyam Kumar 55.5, 7. Empress Royal (4) Farid Ansari 55 and 8. Ribolla Gialla (7) S. Imran 55.

1. LISTEN TO ME, 2. ZANETA, 3. PARIS O’CONNOR

3. PRINCE PERADEEP HANDICAP (Div. I), (1,200m), rated 20 to 45, 3-00: 1. Admiral Shaw (4) Inayat 60, 2. Priceless Beauty (1) L.A. Rozario 60, 3. Pappa Rich (6) M.S. Deora 59.5, 4. Choice (2) B. Dharshan 56.5, 5. Be Calm (8) Likith Appu 54, 6. Eyes Of Falcon (7) P. Sai Kumar 53.5, 7. Nightjar (5) Farid Ansari 53.5 and 8. Carnoustie (3) R. Manish 51.5.

1. NIGHTJAR, 2. PRICELESS BEAUTY, 3. ADMIRAL SHAW

4. BECKET HANDICAP (1,600m), 5-y-o & over, rated 40 to 65 (20 to 39 eligible), 3-30: 1. Lakshanam (1) Likith Appu 60, 2. Eage Bluff (-) (-) 59.5, 3. Mr Kool (7) P. Sai Kumar 58.5, 4. Durango (11) S.A. Amit 57.5, 5. Demerara (2) L.A. Rozario 56.5, 6. Penang (8) P.S. Kaviraj 56, 7. Wellington (9) M.S. Deora 55, 8. Windermere (3) S. Kamble 54.5, 9. Right Move (4) Neeraj 53.5, 10. Walking Brave (5) M. Bhaskar 53, 11. Sonic Dash (6) Yash Narredu 52 and 12. Amber Lightning (10) Farid Ansari 51.5.

1. WINDERMERE, 2. SONIC DASH, 3. WELLINGTON

5. QUEEN ELIZABETH CUP (1,600m), 3-y-o only (Terms), (out station horses eligible), 4-00: 1. Moriset (2) S. Saqlain 56, 2. Arikattu (8) P.S. Kaviraj 53, 3. Felix (4) Neeraj 53, 4. Golden Warrior (3) P. Sai Kumar 53, 5. Mary’s Boy Child (7) A. Ayaz Khan 53, 6. Rinello (5) S. Kabdhar 53, 7. Vinamrao (1) Manikandan 53 and 8. Something Royal (6) P. Ajeet Kumar 51.5.

1. FELIX, 2. SOMETHING ROYAL, 3. MORISET

6. STUNNING HANDICAP (1,000m), rated 60 to 85 (out station horses eligible) 4-30: 1. Star Romance (3) Yash Narredu 60, 2. Fun Storm (9) Farid Ansari 59, 3. Thomas Hardy (7) S.A. Amit 57, 4. Alexander (6) M. Bhaskar 54.5, 5. Constant Variable (8) M.S. Deora 54.5, 6. Queenstown (1) Likith Appu 54, 7. Kay Star (4) Neeraj 53.5, 8. Proud (10) A. Ayaz Khan 53, 9. Gallantry (5) S. Imran 52.5 and 10. Knight Envied (2) S. Saqlain 51.5.

1. QUEENSTOWN, 2. STAR ROMANCE, 3. KAY STAR

7. STAR OF GWALIOR HANDICAP (1,000m), rated 20 to 45, 5-00: 1. Fiat Justitia (8) B. Dharshan 60, 2. Star Fling (9) Likith Appu 58.5, 3. Corus (5) M. Bhaskar 55.5, 4. Preakness (7) Yash Narredu 55, 5. Royal Aristocrat (1) Farhan Alam 52, 6. Blue Sapphire (10) S. Imran 51.5, 7. Royal Mayfair (3) Farid Ansari 51.5, 8. Secret Of Love (2) R. Manish 51.5, 9. Authentic Bell (4) N. Murugan 51 and 10. Driftwood Pacific (6) M.S. Deora 51.

1. PREAKNESS, 2. ROYAL MAYFAIR, 3. DRIFTWOOD PACIFIC

Jkt: 3, 4, 5, 6 & 7; Mini jkt: 4, 5, 6 & 7; Tr (i): 2, 3, & 4; (ii): 5, 6 & 7.