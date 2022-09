Digvijay enters quarterfinals

MADRID

Digvijay Pratap Singh defeated Pablo Carretero of Spain 6-1, 7-5 to reach the quarterfinals of the $25,000 ITF men’s tennis tournament here on Wednesday. In the Challenger in Istanbul, Purav Raja and Divij Sharan downed Berk Ilkel and S. Mert Ozdemir of Turkey 6-4, 6-4 to reach the doubles quarterfinals. The results: $53,120 Challenger, Istanbul: Doubles (pre-quarterfinals): Anirudh Chandrasekar & Vijay Sundar Prashanth bt Adrian Oetzbach (Ger) & Rishab Agarwal 2-6, 6-2, [10-3]; Purav Raja & Divij Sharan bt Berk Ilkel & S. Mert Ozdemir (Tur) 6-4, 6-4. $25,000 ITF men, Madrid (pre-quarterfinals): Digvijay Pratap Singh bt Pablo Carretero (Esp) 6-1, 7-5; Doubles: Dali Blanch (USA) & Illya Maksymchuk (Ukr) bt David Sanchis (Esp) & Digvijay Pratap Singh 6-4, 4-6, [10-7]. $15,000 ITF men, Monastir (first round): Bharath Kumaran bt Xiao Linang (Chn) 3-6, 6-3, 4-1 (retired); Doubles (pre-quarterfinals): Sai Karteek Reddy Ganta & Parikshit Somani bt Luck Koenig & Andreas Scott (GBR) 6-1, 6-1. $15,000 ITF, Sharm El Sheikh (first round): Men: Aleksandre Bakshi (Geo) bt Abhinav Sanjeev Shanmugam 6-1, 6-4; Women: Fang An Lin (Tpe) bt Hritika Sharma 6-0, 6-0; Anjani Maheshkumar bt Anna Borovinskaya (USA) 7-6(4), 3-6, 6-3. $25,000 ITF women, Darwin, Australia (first round): Roopa Bains (Aus) bt Ashmitha Easwaramurthi 6-1, 3-6, 6-2; Doubles (pre-quarterfinals): Monique Barry (Nzl) & Ashmitha Easwaramurthi bt Madison Frahn & Nessa Pratt (Aus) 6-1, 6-1.