Agxa, Srimathi, Dhanyadha hog the limelight

March 02, 2023 08:23 pm | Updated 08:23 pm IST

Thiruvananthapuram

Agxa Ann Thomas (Kerala), J. Srimathi and J.P. Dhanyadha (both Tamil Nadu) hogged the limelight on the second day of the Khelo India women’s track cycling league at the LNCPE Velodrome on Thursday.

Agxa won three gold medals by finishing first in women’s sprint, 3,000m Individual pursuit and 10km scratch race.

Srimathi also claimed three gold medals in the girls’ under-18 category. Her golds came in sprint, 500m time trial and 6km scratch race while Dhanyadha won the 2000m individual pursuit, 4km scratch race and keirin race in the under-16 category.

The results:

Women: Sprint: 1. Agxa Ann Thomas (Ker) (14.484s), 2. Binilamol Giri (Ker), 3. Adithya Ratheesh (Ker); 500m time trial: 1. K. Sneha (Ker) (41.71s), 2. Agxa Ann Thomas (Ker), 3. Binilamol Giri (Ker); 3,000m Individual Pursuit: 1. Agxa Ann Thomas (Ker) (4:33.019s); 2. K. Sneha (Ker), 3 Adithya Ratheesh (Ker); 10km scratch race: 1. Agxa Ann Thomas (Ker), 2. K. Sneha, 3. Binilamol Giri (Ker).

Girls: U-18: Sprint: J. Srimathi (TN) (13.290s), 2. Divina Joy (Ker), 3. Kasthuri Nachiyappan (TN); 500m time trial: 1. J. Srimathi (TN) (39.879), 2. Divina Joy (Ker), 3. Kasthuri Nachiyappan (TN); 2,000m individual pursuit: 1. Kasthuri Nachiyappan (TN) (2:49.981s), 2. J. Srimathi (TN), 3. Divina Joy (Ker); 6km scratch race: 1. J. Srimathi (TN), 2. Kasthuri Nachiyappan (TN), 3. Divina Joy (TN); Keirin race: 1. J. Srimathi (TN), 2. Kasthuri Nachiyappan (TN), 3. Divina Joy (Ker)

Under-16: Sprint: 1. Niya Sebastian (Ker) (13.564s), 2. J.P. Dhanyadha (TN), 3. Poojaswetha (TN); 500m time trial: 1. Niya Sebastian (Ker) (40.886s), 2. Poojaswetha (TN), 3. J.P. Dhanyadha (TN); 2000m Individual pursuit: 1. J.P. Dhanyadha (TN) (2:08.777s), 2. Anaxiya Mariya Thomas (Ker), 3. J. Niralmathi (TN); 4km scratch: 1. J.P. Dhanyadha (TN), 2. Niya Sebastian (Ker), 3. Anaxiya Mariya Thomas (Ker); Keirin Race: 1. J.P. Dhanyadha (TN), 2. Niya Sebastian (Ker), 3. Anaxiya Mariya Thomas (Ker).