Here is the list of sold and unsold players at the Indian Premier League 2025 mega auction in Jeddah.

The sold players list are given franchise-wise.

Sold players

Chennai Super Kings

Noor Ahmad, Ravichandran Ashwin, Devon Conway, Syed Khaleel Ahmed, Rachin Ravindra, Rahul Tripathi, Vijay Shankar

Delhi Capitals

K.L. Rahul, Mitchell Starc, T. Natarajan, Jake Fraser-Mcgurk, Harry Brook

Gujarat Titans

Jos Buttler, Mohammad Siraj, Kagiso Rabada, Prasidh Krishna

Kolkata Knight Riders

Venkatesh Iyer, Anrich Nortje, Quinton de Kock, Rahmanullah Gurbaz, Raghuvanshi

Lucknow Super Giants

Rishabh Pant, Avesh Khan, David Miller, Mitchell Marsh, Aiden Markram

Mumbai Indians

Trent Boult

Punjab Kings

Shreyas Iyer, Yuzvendra Chahal, Arshdeep Singh, Marcus Stoinis, Glenn Maxwell. Nehal Wadhera

Rajasthan Royals

Jofra Archer, Wanindu Hasaranga, Meesh Theekshana

Royal Challengers Bengaluru

Josh Hazlewood, Phil Salt, Jitesh Sharma, Liam Livingstone

Sunrisers Hyderabad

Ishan Kishan, Mohammad Shami, Harshal Patel, Rahul Chahar and Adam Zampa

Unsold players

Devdutt Padikkal, David Warner, Jonny Bairstow, Waqar Salamkheil, Yash Dhull, Anmolpreet Singh

