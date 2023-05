IPL 2023 | KKR opt to bat against SRH

May 04, 2023 07:27 pm | Updated 07:27 pm IST - Hyderabad

Kolkata Knight Riders opted to bat against Sunrisers Hyderabad in their Indian Premier League match here on Thursday.

Jason Roy replaced David Wiese in the KKR playing eleven while SRH brought back a fit again Kartik Tyagi into the mix.

Teams:

Kolkata Knight Riders: Rahmanullah Gurbaz (w), Jason Roy, Venkatesh Iyer, Nitish Rana (c), Andre Russell, Rinku Singh, Sunil Narine, Shardul Thakur, Vaibhav Arora, Harshit Rana, Varun Chakaravarthy.

Sunrisers Hyderabad: Mayank Agarwal, Abhishek Sharma, Aiden Markram (c), Heinrich Klaasen (w), Harry Brook, Abdul Samad, Marco Jansen, Mayank Markande, Bhuvneshwar Kumar, Kartik Tyagi, T Natarajan.

