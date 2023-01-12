ADVERTISEMENT

Ind vs SL, 2nd ODI | Kuldeep, Siraj help India bowl Sri Lanka out for 215

January 12, 2023 01:25 pm | Updated 05:05 pm IST - Kolkata

Kuldeep Yadav, who came in place of Yuzvendra Chahal, snared three wickets while giving away 51 runs; pacers Mohammed Siraj (3/30) and Umran Malik (2/48) shared five wickets between them

PTI

Kuldeep Yadav celebrates with Virat Kohli after taking the wicket of Sri Lanka’s batter Charith Asalanka during the 2nd ODI between India and Sri Lanka at Eden Gardens in Kolkata on January 12, 2023. | Photo Credit: PTI

Opener Nuwanidu Fernando scored a half-century on debut before India bundled out Sri Lanka for 215 in the second ODI at the Eden Gardens in Kolkata on Thursday.

Opting to bat, Sri Lankan batters were blown away by Indian bowlers led by Kuldeep Yadav. The left -arm spinner, who came in place of Yuzvendra Chahal, snared three wickets while giving away 51 runs.

Pacers Mohammed Siraj (3/30) and Umran Malik (2/48) shared five wickets between them as Sri Lanka folded their innings in 39.4 overs.

Sign up for newsletters, unlock features and do more on The Hindu
LOG IN
Support our reporting.
SUBSCRIBE NOW

Apart from Fernando, who scored 50 off 63 balls, Kusal Mendis (34) and Dunith Wellalage (32) chipped in with valuable runs.

Scoreboard: 

Sri Lanka Innings: Avishka Fernando b Siraj 20 Nuwanidu Fernando run out (Shubman Gill/Rahul) 50 Kusal Mendis lbw b Kuldeep Yadav 34 Dhananjaya de Silva b Axar 0 Charith Asalanka c and b Kuldeep Yadav 15 Dasun Shanaka b Kuldeep Yadav 2 Wanindu Hasaranga c Axar b Umran Malik 21 Dunith Wellalage c Axar b Siraj 32 Chamika Karunaratne c Axar b Umran Malik 17 Kasun Rajitha not out 17 Lahiru Kumara b Siraj 0

Extras: (LB-1, W-5, NB-1) 7

Total: (For 10 wkts, 39.4 Overs) 215

Fall of Wickets: 29-1, 102-2, 103-3, 118-4, 125-5, 126-6, 152-7, 177-8, 215-9, 215-10.

India bowling: Mohammed Shami 7-0-43-0, Mohammed Siraj 5.4-0-30-3, Hardik Pandya 5-0-26-0, Umran Malik 7-0-48-2, Kuldeep Yadav 10-0-51-3, Axar Patel 5-0-16-1. 

Playing XIs:

Sri Lanka: Dasun Shanaka (c), Kusal Mendis (w), Avishka Fernando, Charith Asalanka, Dhananjaya de Silva, Nuwanidu Fernando, Wanindu Hasaranga, Chamika Karunaratne, Dunith Wellalage, Lahiru Kumara and Kasun Rajitha.

India: Rohit Sharma (c), Shubman Gill, Virat Kohli, Shreyas Iyer, KL Rahul (w), Hardik Pandya, Axar Patel, Mohammed Shami, Kuldeep Yadav, Umran Malik and Mohammed Siraj.

ADVERTISEMENT

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month
unlock them all
SUBSCRIBE NOW
If you're already a subscriber
You have exhausted your free article limit.
Please support quality journalism.
SUBSCRIBE NOW
or read this article by Downloading The Hindu News app
If you're already a subscriber
You have exhausted your free article limit.
Please support quality journalism.
SUBSCRIBE NOW
or read this article by Downloading The Hindu News app
If you're already a subscriber
The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.
Support our reporting.
SUBSCRIBE NOW
This is your last free article.
to read unlimited content from The Hindu
SUBSCRIBE NOW
Get The Hindu News App on
Get The Hindu News App on

ADVERTISEMENT

To enjoy additional benefits

Make most of your subscription

Crossword+

CONNECT WITH US