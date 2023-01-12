Ind vs SL, 2nd ODI | Kuldeep, Siraj help India bowl Sri Lanka out for 215

January 12, 2023 01:25 pm | Updated 05:05 pm IST - Kolkata

Opener Nuwanidu Fernando scored a half-century on debut before India bundled out Sri Lanka for 215 in the second ODI at the Eden Gardens in Kolkata on Thursday.

Opting to bat, Sri Lankan batters were blown away by Indian bowlers led by Kuldeep Yadav. The left -arm spinner, who came in place of Yuzvendra Chahal, snared three wickets while giving away 51 runs.

Pacers Mohammed Siraj (3/30) and Umran Malik (2/48) shared five wickets between them as Sri Lanka folded their innings in 39.4 overs.

Apart from Fernando, who scored 50 off 63 balls, Kusal Mendis (34) and Dunith Wellalage (32) chipped in with valuable runs.

Scoreboard:

Sri Lanka Innings: Avishka Fernando b Siraj 20 Nuwanidu Fernando run out (Shubman Gill/Rahul) 50 Kusal Mendis lbw b Kuldeep Yadav 34 Dhananjaya de Silva b Axar 0 Charith Asalanka c and b Kuldeep Yadav 15 Dasun Shanaka b Kuldeep Yadav 2 Wanindu Hasaranga c Axar b Umran Malik 21 Dunith Wellalage c Axar b Siraj 32 Chamika Karunaratne c Axar b Umran Malik 17 Kasun Rajitha not out 17 Lahiru Kumara b Siraj 0

Extras: (LB-1, W-5, NB-1) 7

Total: (For 10 wkts, 39.4 Overs) 215

Fall of Wickets: 29-1, 102-2, 103-3, 118-4, 125-5, 126-6, 152-7, 177-8, 215-9, 215-10.

India bowling: Mohammed Shami 7-0-43-0, Mohammed Siraj 5.4-0-30-3, Hardik Pandya 5-0-26-0, Umran Malik 7-0-48-2, Kuldeep Yadav 10-0-51-3, Axar Patel 5-0-16-1.

Playing XIs:

Sri Lanka: Dasun Shanaka (c), Kusal Mendis (w), Avishka Fernando, Charith Asalanka, Dhananjaya de Silva, Nuwanidu Fernando, Wanindu Hasaranga, Chamika Karunaratne, Dunith Wellalage, Lahiru Kumara and Kasun Rajitha.

India: Rohit Sharma (c), Shubman Gill, Virat Kohli, Shreyas Iyer, KL Rahul (w), Hardik Pandya, Axar Patel, Mohammed Shami, Kuldeep Yadav, Umran Malik and Mohammed Siraj.