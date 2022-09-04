Pakistan opt to bowl; India pick Pant ahead of Karthik, Hooda and Bishnoi also in playing XI

India made three changes from the last Pakistan game.

PTI Dubai
September 04, 2022 19:49 IST

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Pakistan’s captain Babar Azam, left, watches as India’s captain Rohit Sharma spins the coin at the toss ahead of the T20 cricket match of Asia Cup between India and Pakistan, in Dubai, United Arab Emirates, on Sunday. | Photo Credit: AP

Pakistan captain Babar Azam won the toss and elected to field against arch-rivals India in Super 4 game of the Asia Cup here on Sunday.

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India made three changes from the last Pakistan game with Rishabh Pant coming in place of Dinesh Karthik and Hardik Pandya returning in the playing XI after the Hong Kong match, while spinner Ravi Bishnoi got his first-look-in.

Avesh Khan is out with fever, while Ravindra Jadeja has been ruled out of the tournament with knee injury.

For Pakistan, Mohammed Hasnain came in place of Shahnawaz Dahani.

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India: Rohit Sharma(c), KL Rahul, Virat Kohli, Suryakumar Yadav, Rishabh Pant(w), Deepak Hooda, Hardik Pandya, Bhuvneshwar Kumar, Ravi Bishnoi, Yuzvendra Chahal, Arshdeep Singh.

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Pakistan: Mohammad Rizwan(w), Babar Azam(c), Fakhar Zaman, Khushdil Shah, Iftikhar Ahmed, Shadab Khan, Asif Ali, Mohammad Nawaz, Haris Rauf, Mohammad Hasnain, Naseem Shah.

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