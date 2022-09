District Cricket Association of Kallakurichi first division league scores

A. Azharudeen (Murarbadu Challengers CC, 61 & five for 16) | Photo Credit: Special Arrangement

A. Azharudeen scored 61 and picked up five for 16 as Murarbadu Challengers CC beat Millgate Minmini CC by 122 runs in the District Cricket Association of Kallakurichi first division league here.

The scores: I div: United CA 100/6 in 25 overs lost to Achievers 101/6 in 17.1 overs (N. Raja 32).

Murarbadu Challengers 217 in 24.2 overs (A. Shahil Ahamed 41, A. Azharudeen 61, S. Ramkumar 4/35, M. Kumar 4/41) bt Millgate Minmini 95 in 17.3 overs (A. Azharudeen 5/16, H. Ijaz Ahamed 3/39).

Pearl 187/6 in 25 overs (N. Sulthan 60, M. Boopathi 61) bt Dr.R.K.S. College 131 in 24.5 overs (K. Krishnakumar 3/16).

Sreenath 198/5 in 25 overs (S. Arunpandiyan 90, S. Infant Immanuvel 63) bt Karunapuram CA 153 in 24.1 overs (S. Satheesh 34, M. Dheenadhayalan 3/12).