Cricket | Sikhar Dhawan to lead India in white-ball series against Sri Lanka in July
All matches will be played at the Premadasa Stadium, Colombo
Shikhar Dhawan will lead India in the white-ball series against Sri Lanka in July. The senior selection committee, which picked the squad on Thursday, has been named vice-captain.
All matches will be played at the Premadasa Stadium, Colombo.
The squad: Shikhar Dhawan (Capt.), Bhuvneshwar Kumar (vice-capt.), Prithvi Shaw, Devdutt Padikkal, Ruturaj Gaikwad, Suryakumar Yadav, Manish Pandey, Hardik Pandya, Nitish Rana, Ishan Kishan (wk), Sanju Samson (wk), Yuzvendra Chahal, Rahul Chahar, K Gowtham, Krunal Pandya, Kuldeep Yadav, Varun Chakravarthy, Deepak Chahar, Navdeep Saini, and Chetan Sakariya.
Net Bowlers: Ishan Porel, Sandeep Warrier, Arshdeep Singh, Sai Kishore, Simarjeet Singh.
The schedule: ODIs: July 13, 16 and 18.
T20Is: July 21, 23 and 25.