Corfe Castle prevails in a nail-biting finish

Hyderabad:

17 January 2022 18:52 IST

Trainer L D’Silva’s Corfe Castle, ridden by C.S. Jodha, won the Kakatiya Million, the feature event of Monday’s (Jan. 17) races here, in a nail-biting finish.

The winner is owned by Mr. Zavaray S. Poonawalla & Mrs. Simone Poonawalla Pandole rep. Poonawalla Racing & Breeding Pvt Ltd, Mr. M. Ramakrishna Reddy & Mr. Tinder S. Ahluwalia.

1. ABERADER PLATE (1,100m), (Terms) Maiden, 3-y-o only (Cat. II): ALMAS (R. Ajinkya) 1, Star Medal (Nakhat Singh) 2, Carlisle (C.S. Jodha) 3 and Carnival Lady (B. Nikhil) 4. 4, 3 and 4. 1m 8.29s. ₹12 (w), 10, 12 and 11 (p). SHP: 56, THP: 45, SHW: 10 and 108, FP: 74, Q: 96, Tanala: 200. Favourite: Almas.

Owners: Mr. Nitin H. Jain & Mr. Jatin L. Trivedi. Trainer: S.K. Sunderji.

2. VEGAVATHI PLATE (DIV. I) (1,100m) Maiden, 4-y-o & upward, rated up to 25 (Cat. III): ACADIAN ANGEL (Santosh Raj) 1, Good Tidings (Akshay Kumar) 2, Ayur Tej (Mukesh Kumar) 3 and Space Time (A.A. Vikrant) 4. 3/4, Nose and 3/4. 1m 9.12s. ₹81 (w), 29, 13 and 19 (p). SHP: 40, THP: 70, SHW: 33 and 19, FP: 392, Q: 126, Tanala: 4,700. Favourite: Good Tidings.

Owner: Mr. Shaik Kassam. Trainer: Sk. Waseem Ahmed.

3. WISHFUL THINKING PLATE (1,400m), rated 20 to 45 (Cat. III): MIREYA (Kuldeep Singh) 1, Battle Ready (B.R. Kumar) 2, Top Diamond (Akshay Kumar) 3 and Baudelaire (Mukesh Kumar) 4. Nk, Nk and 3/4. 1m 28.34s. ₹543 (w), 43, 55 and 10 (p). SHP: 198, THP: 36, SHW: 97 and 101, FP: 12,402, Q: 4,626, Tanala: 80,038 (c/o). Favourite: Baudelaire.

Owner: Mr. Subodh Kumar Ananthula. Trainer: Magan Singh.

4. HOVERCRAFT PLATE (DIV. I) (1,200m), rated 20 to 45 (Cat. III): GARNET (A.A. Vikrant) 1, Silk (B.R. Kumar) 2, Indie (Abhay Singh) 3 and Pedro Planet (Md. Ismail) 4. 3, 3/4 and 2-1/2. 1m 13.71s. ₹120 (w) 23, 16 and 13 (p). SHP: 54, THP: 53, SHW: 43 and 23, FP: 1,180, Q: 501, Tanala: 2,231. Favourite: Indie.

Owners: Mr. Prakash Babu & Mr. Suresh Chintamaneni. Trainer: D. Netto.

5. KAKATIYA MILLION (1,200m) (Terms), 4-y-o & upward: CORFE CASTLE (C.S. Jodha) 1, Ashwa Bravo (P.S. Chouhan) 2 and Smashing Blue (Akshay Kumar) 3. Nk and Nk. 1m 13. 10s. ₹18 (w), SHP: 24, FP: 23. Favourite: Ashwa Bravo.

Owners: Mr. Zavaray S. Poonawalla & Mrs. Simone Poonawalla Pandole rep. Poonawalla Racing & Breeding Pvt Ltd, Mr. M. Ramakrishna Reddy & Mr. Tinder S. Ahluwalia. Trainer: L D’Silva.

6. HOVERCRAFT PLATE (DIV. II), rated 20 to 45 (Cat. III): UNMATCHED (Akshay Kumar) 1, Royal Pal (Abhay Singh) 2, Star Cruise (A.A. Vikrant) 3 and Explosive (Afroz Khan) 4. 1-1/4, Nk and 2-1/4. 1m 14.19s. ₹44 (w), 13, 19 and 32 (p). SHP: 58, THP: 94, SHW: 28 and 47, FP: 343, Q: 188, Tanala: 3,058. Favourite: Above The Law.

Owner: Col. K.S. Garcha. Trainer: S.A. Shehzad Abbas.

7. GAJASIMHA RAO MEMORIAL CUP (1,400m), 5-y-o & upward, rated 40 to 65 (Cat. II): RED SNAPER (Nikhil Naidu) 1, Mirana (Santosh Raj) 2, Aerial Combat (Akshay Kumar) 3 and Mark My Day (Nakhat Singh) 4. 1-1/4, 1/2 and 1. 1m 26.81s. ₹347 (w), 58, 14 and 15 (p). SHP: 40, THP: 54, SHW: 145 and 22, FP: 3,505, Q: 690, Tanala: 18,002. Favourite: Mirana.

Owners: Ms. Meka Ahalya & Mrs. Rajini Meka. Trainer: L D’Silva.

8. VEGAVATHI PLATE (DIV. II) (1,100m) Maiden, 4-y-o & upward, rated up to 25 (Cat. III): BLUE LABEL (R.S. Jodha) 1, Wild Card (Mukesh Kumar) 2, Stark (Surya Prakash) 3 and That’s My Way (Afroz Khan) 4. 1/2, 4 and 1. 1m 07.77s. ₹63 (w), 25, 14 and 19 (p). SHP: 43, THP: 28, SHW: 48 and 22, FP: 383, Q: 183, Tanala: 2,128. Favourite: Princess Shania.

Owners: M.A.M. Ramaswamy Chettiar Of Chettinad Charitable Trust. Trainer: K. Satheesh.

Jackpot: 70%: ₹3,99,942 (c/o), 30%: ₹42,850 (4 tkts.).

Treble (i): 6,809 (5 tkts.), (ii): 30,628 (1 tkt), (iii): 15,246 (5 tkts.).

Mini jackpot (i): 44,403 (c/o), (ii): 53,305 (3 tkts.).