Chopin has the form to do a repeat in the feature event

September 30, 2023 12:30 am | Updated September 29, 2023 07:36 pm IST - Pune:

The five-year-old Chopin, who won well in his last start, may repeat in the Times Of India Trophy, the main event of Saturday’s (Sept. 30) races. Rails will be announced one hour before the first race.

1. RACINGPULSE.IN CUP (1,200m), Cl. IV, rated 20 to 46, 2.00 p.m.: 1. Supreme Spirit (2) C. Umesh 59, 2. Nelson River (1) Neeraj 58.5, 3. Galway Bay (9) N. Bhosale 58, 4. Liam (4) P. Trevor 57.5, 5. Hilma Klint (8) Mustakim 56.5, 6. Moment Of Madness (7) S.J. Sunil 55.5, 7. Zukor (3) Merchant 54.5, 8. Divine Intuition (6) P. Vinod 52.5 and 9. She’s A Teaser (5) V. Bunde 52.

1. GALWAY BAY, 2. NELSON RIVER, 3. SUPREME SPIRIT

2. FREE PRESS JOURNAL TROPHY (2,000m), Cl. V, 4-y-o and over, rated 4 to 30, 2.30: 1. Mastery (1) Neeraj 61, 2. Precioso (2) T.S. Jodha 57, 3. Amber Knight (4) S. Saqlain 56, 4. Freedom (8) C.S. Jodha 56, 5. Wild Spirit (6) Aniket 55.5, 6. Lion King (3) Zeeshan 55, 7. Leo The Lion (7) Mustakim 50.5 and 8. Spiritual Rock (5) V. Bunde 50.

1. MASTERY, 2. FREEDOM, 3. AMBER KNIGHT

3. THE TIMES OF INDIA TROPHY (1,600m), Cl. I, rated 80 and upward, 3.00: 1. Flying Visit (3) S. Saba 59, 2. Chopin (6) Neeraj 55, 3. In Contention (1) Parmar 51.5, 4. Wall Street (5) S. Saqlain 51, 5. Coeur De Lion (4) Mustakim 50.5 and 6. Pride’s Angel (2) K. Nazil 49.5.

1. CHOPIN, 2. WALL STREET

4. INDIARACE.COM TROPHY (1,200m), Cl. II, rated 60 to 86, 3.30: 1. Baby Bazooka (8) Aniket 62, 2. Gazino (4) Mustakim 61.5, 3. Cellini (7) P. Trevor 58.5, 4. Emperor Roderic (2) C. Umesh 56.5, 5. Magileto (9) Bhawani 56.5, 6. Star Romance (6) S. Saqlain 56.5, 7. Ashwa Magadheera (1) Merchant 53, 8. Time And Tide (5) M.S. Deora 52, 9. Superlative (10) N.S. Parmar 51.5 and 10. Irish Gold (3) Neeraj 49.5.

1. TIME AND TIDE, 2. SUPERLATIVE, 3. EMPEROR RODERIC

5. THE HINDU TROPHY (1,200m), (Terms) Maiden, 3-y-o only, 4.00: 1. Fremont (5) S. Kamble 56, 2. Kanya Rashi (1) Srinath 56, 3. Light Of Life (8) S.J. Sunil 56, 4. Littorio (9) P.S. Chouhan 56, 5. Mi Arion (13) N.S. Parmar 56, 6. Sonic Boom (4) R. Ajinkya 56, 7. Star Prosperity (7) V. Bunde 56, 8. Zarafat (10) H.M. Akshay 56, 9. Christophany (14) C.S. Jodha 54.5, 10. Collateral (6) Dashrath 54.5, 11. Cyrenaica (2) J. Chinoy 54.5, 12. Goddes Of Dawn (11) Neeraj 54.5, 13. Marmaris (12) S. Mosin 54.5 and 14. Neilina (3) S. Zervan 54.5.

1. KANYA RASHI, 2. LITTORIO, 3. CHRISTOPHANY

6. RACE MIRROR TROPHY (1,400m), Cl. V, 4-y-o and over, rated 4 to 30, 4.30: 1. Northbound (4) Zeeshan 61, 2. Blaze Carson (2) R. Ajinkya 60, 3. Fashion Icon (10) Neeraj 60, 4. Prince Igor (6) Mustakim 60, 5. Away She Goes (14) V. Bunde 59.5, 6. Lord Murphy (5) T.S. Jodha 59.5, 7. Marlboro Man (13) P.S. Chouhan 58, 8. Bomber (9) Dashrath 56.5, 9. Gimme (12) N.S. Parmar 55, 10. Mighty Wings (8) Shahrukh 55, 11. Mighty Thunder (1) C.S. Jodha 54.5 and 12. Rodri (7) K. Nazil 53.5, 13. High Spirit (3) Aniket 52 and 14. Song Song Blue (11) S. Kamble 49.

1. MARLBORO MAN, 2. LORD MURPHY, 3. FASHION ICON

7. MID-DAY TROPHY (Div. I) (1,200m), Cl. IV, rated 20 to 46, 5.00: 1. Walshy (6) P. Shinde 62, 2. Bellagio (9) Peter 60.5, 3. Jetfire (2) Aniket 59.5, 4. Adamas (3) Gagandeep 59, 5. Northern Singer (7) Mustakim 58.5, 6. My Princess (5) M.S. Deora 57.5, 7. Attained (1) P. Trevor 56, 8. Mojo (8) Merchant 54.5 and 9. Warrior Prince (4) P. Vinod 54.

1. JETFIRE, 2. NORTHERN SINGER, 3. ATTAINED

Day’s Best: TIME AND TIDE

Jackpot: 3, 4, 5, 6 & 7.

Treble: 4, 5 & 6.

Tanala: All races.

Super Jackpot: 2, 3, 4, 5, 6 & 7.

