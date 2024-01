Chopin clinches Karl Umrigar Trophy

January 18, 2024 07:41 pm | Updated 07:41 pm IST - Mumbai:

Trainer Pesi Shroff’s ward Chopin, ridden by Neeraj Rawal, won the Karl Umrigar Trophy, the main event of Thursday’s (Jan. 18) races. The winner is owned by Equs Racing, Mr. Berjis Minoo Desai & Mr. Suhrud S. Jhaveri.

1. M.M.T. PANDOLE PLATE: GIMME (M.S. Deora) 1, Goldiva (R. Ajinkya) 2, Silver Steps (N. Bhosale) 3 and Marlboro Man (C. Umesh) 4. 3/4, 7 and 1/2. 1m 37. 81s. ₹74 (w), 29 and 16 (p). SHP: 40, FP: 143, Q: 54, Tanala: 319 and 142. Favourite: Goldiva. Owner: Mr. Prashant Nagar rep. SKJ Thoroughbreds Pvt. Ltd. Trainer: M.K. Jadhav.

2. KARL UMRIGAR TROPHY: CHOPIN (Neeraj Rawal) 1, Mojito (Parmar) 2, Coeur De Lion (Mustakim) 3 and Flying Visit (R. Ajinkya) 4. Shd, 2-3/4 and Dist. 1m 36. 52s. ₹22 (w), 11 and 10 (p). SHP: 16, FP: 38, Q: 12, Tanala: 46 and 33. Favourite: Mojito. Owners: Equs Racing, Mr. Berjis Minoo Desai & Mr. Suhrud S. Jhaveri. Trainer: P. Shroff.

3. RADHA SIGTIA TROPHY: GEOGRAPHIQUE (Neeraj Rawal) 1, Magneto (S. Saqlain) 2, Regal Command (Parmar) 3 and Wall Street (P. Trevor) 4. 1-1/4, 2-1/2 and Dist. 2m 00.50s. ₹16 (w), 10 and 18 (p). SHP: 31, FP: 50, Q: 27, Tanala: 101 and 29. Favourite: Geographique. Owner: Equs Racing. Trainer: Imtiaz A. Sait.

ADVERTISEMENT

4. NADIA MARY HOMI WADIA TROPHY (Div. II): SANTISSIMO (P. Trevor) 1, Fast Approach (Neeraj) 2, Touch Of Gold (Santosh) 3 and Star Impact (S.J. Sunil) 4. Not run: Celestina and Sachiko. 1-3/4, 3-1/2 and 1-1/4. 59. 44s. ₹22 (w), 11, 12 and 20 (p). SHP: 53, FP: 113, Q: 23, Tanala: 287 and 329. Favourite: Fast Approach. Owners: Mr. Gautam Lala rep. Gainsville Stud & Agl. Farm P.L., Mr. Kishore P. Rungta, Mr. Joydeep Datta Gupta, Mr. Saleem Fazelbhoy & Mr. Achthan Siddharth. Trainer: P. Shroff.

5. MAHARAJA SIR PRATAPSINGH GAEKWAD TROPHY: NEW DIMENSION (Yash Narredu) 1, Misty (P. Trevor) 2, Empower (P. Shinde) 3 and Nelson River (R. Ajinkya) 4. 1-1/4, 1-3/4 and 1. 1m 10. 01s. ₹27 (w), 13, 10 and 46 (p). SHP: 23, FP: 59, Q: 35, Tanala: 855 and 576. Favourite: Misty. Owners: Mrs. B.E. Saldanha, Mrs. Rashmee A. Amersey rep. So Blest Trading Co. Pvt. Ltd. & Mr. Vivek S. Jain. Trainer: M. Narredu.

6. NADIA MARY HOMI WADIA TROPHY (Div. I): REDOUBLE (S.J. Sunil) 1, Villanelle (P.S. Chouhan) 2, Dazzling Duchess (P. Trevor) 3 and Baklava (Mosin) 4. Not run: Raise The Stakes. 1-3/4, 4-1/4 and nk. 59. 93s. ₹195 (w), 21, 11 and 16 (p). SHP: 46, FP: 943, Q: 439, Tanala: 2,502 and 804. Favourite: Mumtaz. Owners: Mr. Jatin L. Trivedi & Mr. Nitin H. Janin rep. J.N. Racing & Breeders LLP. Trainer: Sanjay Kolse.

7. F.K. VAKIL TROPHY: ULTIMO (S. Saqlain) 1, Koenig (P. Shinde) 2, Treasure Gold (Mosin) 3 and Over The Line (R. Ajinkya) 4. 2-3/4, 3/4 and 1. 1m 24. 01s. ₹19 (w), 13, 12 and 52 (p). SHP: 113, FP: 183, Q: 170, Tanala: 1,976 and 1,210. Favourite: Ultimo. Owners: M/s. Rajesh Monga & Manav Monga. Trainer: S.K. Sunderji.

Jackpot: 70%: ₹30, 271 (2 tkts.); 30%: 5,189 (5 tkts.).

Treble: 13, 722 (c/o.); Super jackpot: 100%: 32, 459 (c/o.).

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.

X This is your last free article.