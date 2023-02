Bopanna in doubles semifinals with Ebden

February 17, 2023 07:59 pm | Updated 09:58 pm IST - NEW DELHI

Rohan Bopanna and Matthew Ebden outplayed the fourth seeds Lloyd Glasspool and Harri Heliovaara 6-2, 6-1 in the doubles quarterfinals of the $2,224,460 ATP tennis tournament in Rotterdam, Holland, on Friday.

In the semifinals, Bopanna and Ebden will play Kevin Krawietz and Tim Puetz of Germany.

The results:

$2,224,460 ATP, Rotterdam, Netherlands

Doubles (quarterfinals): Rohan Bopanna & Matthew Ebden (Aus) bt Lloyd Glasspool (GBR) & Harri Heliovaara (Fin) 6-2, 6-1.

$60,000 ITF women, Altenkirchen, Germany

Doubles (quarterfinals): Jessy Rompies (Ina) & Prarthana Thombare bt Noma Noha Akugue & Ella Seidel (Ger) 6-3, 6-4.

$15,000 ITF men, Sharm El Sheikh, Egypt

Singles (quarterfinals): Simone Roncali (Ita) bt SD Prajwal Dev 6-1, 6-7(0), 6-3.

Doubles (semifinals): SD Prajwal Dev & Sai Karteek Reddy Ganta bt Gabriele Bosio & Filippo Speziali (Ita) 6-4, 7-6(5).

$15,000 ITF women, Ipoh, Malaysia

Doubles (semifinals): Yu-Yun Li (Tpe) & Anastasiya Poplavska (Ukr) bt Aoi Ito (Jpn) & Ashmitha Easwaramurthi 7-6(6), 7-5.