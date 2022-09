Bopanna in doubles semifinals in Tel Aviv

ADVERTISEMENT

Rohan Bopanna, seeded No.1 with Matwe Middelkoop, scored a 4-6, 7-6(5), [10-5] victory overDenys Molchanov and Franko Skugor in the doubles quarterfinals of the $1,019,855 ATP tennis tournament in Tel Aviv on Thursday.

In the $1,237,570 ATP event in Seoul, Yuki Bhambri and Saketh Myneni beat the third seeds Diego Hidalgo and Cristian Rodriguea 6-3, 6-4. They will face top seeds Raven Klaasen & Nathaniel Lammons in the semifinals.

The results:

$1,237,570 ATP, Seoul, Korea

Doubles (quarterfinals): Yuki Bhambri & Saketh Myneni bt Diego Hidalgo (Ecu) & Cristian Rodriguez (Col) 6-3, 6-4.

$1,019,855 ATP, Tel Aviv, Israel

Doubles (quarterfinals): Matwe Middelkoop (Ned) & Rohan Bopanna bt Denys Molchanov (Ukr) & Franko Skugor (Cro) 4-6, 7-6(5), [10-5].

€45,730 Challenger, Lisbon, Portugal

Doubles (quarterfinals): Christopher Rungkat (Ina) & Jeevan Nedunchezhiyan bt Pedro Araujo & Duarte Vale (Por) 6-4, 6-1.

$53,120 Challenger, Buenos Aires, Argentina

Singles (first round): Thiago Seyboth Wild (Bra) bt Sumit Nagal 5-7, 7-6(4), 7-5.

$25,000 ITF men, Tay Ninh, Vietnam

Singles (pre-quarterfinals): Yu Hsiou Hsu (Tpe) bt Nitin Kumar Sinha 6-4, 6-4; Yuki Mochizuki (Jpn) bt Digvijay Pratap Singh 7-5, 7-6(4).

$15,000 ITF men, Monastir, Tunisia

Doubles (pre-quarterfinals): Bruno Kuzuhara (USA) & Aziz Ouakaa (Tun) bt Sai Karteek REddy Ganta & Parikshit Somani 6-3, 6-3.

$25,000 ITF women, Santa Margherita Di Pula, Italy

Doubles (pre-quarterfinals): Sapfo Sakellaridi (Gre) & Chiara Scholl (USA) bt Anna Baranovski (USA) & Jagmeet Kaur 6-0, 6-1.

$15,000 ITF women, Monastir, Tunisia

Doubles (quarterfinals): Dong Na (Chn) & Jennifer Luikham bt Angelina Graovac & Shanelle Iaconi (Aus) 6-4, 6-1.

$15,000 ITF women, Guayaquil, Ecuador

Doubles (pre-quarterfinals): Tania Sabando & Valeska Ramirez (Ecu) bt Shria Atturu (USA) & Smriti Bhasin 6-2, 7-6(5).

