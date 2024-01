Best Buddy wins the first division of Kodangal Plate

January 16, 2024 06:19 pm | Updated 06:19 pm IST - Hyderabad:

Trainer K. Satheesh’s Best Buddy ridden by Md. Ekram Alam, won the Kodangal Plate (Div. I), the main event of Tuesday’s (Jan. 16) races here. The winner is owned by M.A.M. Ramaswamy Chettiar Of Chettinad Charitable Trust.

1. PALAIR RESERVOIR PLATE: DECOY (B.R. Kumar) 1, Rising Tycoon (Mohit Singh) 2, La Mirage (Kuldeep Singh (Jr) ) 3 and First Class (Vivek G) 4. 3, 4-1/4 and 2. 1m, 27.63s. ₹23 (w), 11, 13 and 33 (p). SHP: 33, THP: 50, SHW: 15 and 19, FP: 71, Q: 36, Tanala: 224. Favourite: Decoy. Owner: Mr. Rajendran rep. Rapar’s Galloping Stars LLP. Trainer: D. Netto.

2. HUZURNAGAR PLATE (Div. I): MIREYA (Vivek G) 1, D Yes Boss (Ashad Asbar) 2, Sopranos (Kaviraj) 3 and Pinatubo (Kuldeep Singh (Sr) ) 4. Not run: Cabello. 5, 1/2 and Head. 1m, 14.08s. ₹16 (w), 10, 11 and 17 (p). SHP: 32, THP: 34, SHW: 16 and 10, FP: 39, Q: 24, Tanala: 130. Favourite: Mireya. Owner: Mr. Subodh Kumar Ananthula. Trainer: G. Sandeep.

3. HUZURNAGAR PLATE (Div. II) : TOP IN CLASS (Surya Prakash) 1, Mark My Day (R.S. Jodha) 2, Garnet (A.A. Vikrant) 3 and Thunderstruck (Ashad Asbar) 4. Head, Head and 3. 1m, 14.12s. ₹323 (w), 47, 13 and 16 (p). SHP: 27, THP: 75, SHW: 128 and 24, FP: 2,771, Q: 803, Tanala: 24,970. Favourite: Tripurari. Owners: Mr. Satyanarayana Reddy Pannala, Mr. Mirza Ayub Baig, Mr. M. Sudheer Reddy & Mr. Mohammed Abdul Wajid Khan. Trainer: S.S.F. Hassan.

4. KODANGAL PLATE (Div. II): BLACK ONYX (Vivek G) 1, Nugget (Kuldeep Singh (Jr) ) 2, City Of Bliss (Ajay Kumar) 3 and Miss Little Angel (P. Sai Kumar) 4. Not run: Beauty Blaze. 2, Neck and 1-1/2. 1m, 13.22s. ₹21 (w), 10, 17 and 11 (p). SHP: 66, THP: 28, SHW: 11and 51, FP: 188, Q: 119, Tanala: 306. Favourite: Black Onyx. Owner: Mr. Rajeev Sharma. Trainer: Magan Singh.

5. MANTHANI PLATE : MINECRAFT (A. Ashad Asbar) 1, Shadow Fax (Ajay Kumar) 2, Ambitious Star (Md. Ekram Alam) 3 and Planet Super (Kuldeep Singh (Jr) ) 4. 3-1/2, 4 and 3/4. 1m, 7.24s. ₹13 (w), 10, 18 and 18 (p). SHP: 19, THP: 25, SHW: 10 and 15, FP: 28, Q: 27, Tanala: 37. Favourite: Minecraft. Owner: Mr. B.E. Vasanth Kumar. Trainer: B. Mukesh Kumar.

6. MADHIRA PLATE : BOLD BEAUTY (N.B. Kuldeep) 1, Eminency (Nakhat Singh) 2, Diamond Rain (Vivek G) 3 and Assured Success (Kuldeep Singh (Sr) ) 4. 3/4, 3-1/4 and 1-1/2. 1m, 15.04s. ₹38 (w), 12, 15 and 10 (p). SHP: 47, THP: 54, SHW: 28 and 26, FP: 255, Q: 251, Tanala: 1,121. Favourite: Diamond Rain. Owners: Mr. Vara Prasad Reddy & Mr. D.N. Kempegowda. Trainer: N. Rawal.

7. KODANGAL PLATE (Div. I): BEST BUDDY (Md. Ekram Alam) 1, Faith (Kaviraj) 2, Ashoka (Vivek G) 3 and Malaala (Ajay Kumar) 4. Neck, 3/4 and 1/2. 1m, 12.88s. ₹65 (w), 19, 32 and 15 (p). SHP: 160, THP: 50, SHW: 44 and 102, FP: 1,794, Q: 737, Tanala: 4,458. Favourite: Malaala. Owner: M.A.M. Ramaswamy Chettiar Of Chettinad Charitable Trust. Trainer: K. Satheesh.

8. ANDOLE PLATE: BLUE BRIGADE (Kuldeep Singh (Jr) ) 1, Exeter (Ashad Asbar) 2, Lights On (R.S. Jodha) 3 and Riffa (Mukesh Kumar) 4, 2, 3/4 and 2. 1m, 8.74s. ₹69 (w), 29, 28 and 19 (p). SHP: 167, THP: 55, SHW: 30 and 52, FP: 1,01, Q: 726, Tanala: 3,415. Favourite: Lights On. Owner: Mr. G.K. Keshava Murthy. Trainer: S. Sreekant.

Note: Ikra (N.B. Kuldeep up) stopped galloping near 600m and did not finish the race.

Jackpot: 70%: ₹22,261 (14 tkts.) & 30%: 814 (164 tkts.).

Mini Jackpot: (i) 2,307 (20 tkts.), (ii) 17,672 (3 tkts.).

Treble: (i) 231 (114 tkts.), (ii) 973 (16 tkts.), (iii) 5,445 (6 tkts).

