15 April 2021 01:00 IST

UDHAGAMANDALAM: Bernardini runs with a good chance in the Stewards Cup (1,200m), the feature event of the races to be held here on Thursday (April. 15).

1. SALUTE THE STAR HANDICAP (Div. II), (1,400m), rated 20 to 45, 10.30 a.m.: 1. Chaitanya (2) Surya Prakash 60, 2. Off Shore Breeze (5) B.R. Kumar 59.5, 3. Supreme Excelsior (3) Nakhat Singh 57, 4. Blue Patent (4) Shahar Babu 55, 5. Welcome Winner (1) Kuldeep Singh 55, 6. Cape Cod (8) Manikandan 52.5, 7. Kasi Masi (7) P. Koushik 52.5 and 8. Lady Zeen (6) Rayan Ahmed 52.

1. SUPREME EXCELSIOR, 2. OFF SHORE BREEZE, 3. WELCOME WINNER

2. SALUTE THE STAR HANDICAP (Div. I), (1,400m), rated 20 to 45, 11.00: 1. Magical Wish (2) P. Vikram 60, 2. Amendment (2) Brisson 59, 3. Majestic Wind (8) Nakhat Singh 58.5, 4. Otus (3) B.R. Kumar 58. 5, Brilliant Script (6) Surya Prakash 57.5, 6. God's Wish (1) Shahar Babu 57.5, 7. Wise Don (5) Kuldeep Singh 57 and 8. Welcome Chakkaram (7) R. Manish 54.5.

1. AMENDMENT, 2. MAJESTIC WIND, 3. WISE DON

3. CHAMP FOREVER HANDICAP (1,300m), rated 40 to 65, 11-30: 1. Star Elegant (5) Surya Prakash 60, 2. Cotton Hall (1) P. Koushik 58, 3. Lordship (2) A. Imran Khan 58, 4. Penang (4) Kuldeep Singh 57.5, 5. Divina (3) Shahar Babu 56, 6. Booms Lang (8) R. Manish 53, 7. Radical Review (7) B.R. Kumar 52 and 8. Pinewood (6) Manikandan 51.5.

1. LORDSHIP, 2. RADICAL REVIEW, 3. PENANG

4. CRIMSON PRINCESS PLATE (1,200m), 3-y-o only (outstation horses eligible) (Terms), 12.00 noon: 1. Akido (7) Nakhat Singh 56, 2. Knight Envied (2) A. Imran Khan 56, 3. Mr Kool (1) Shahar Babu 56, 4. Painted Apache (4) Surya Prakash 56, 5. Annexed (6) Brisson 54.5, 6. Golden Marina (5) P. Sai Kumar 54.5, 7. Race For The Stars (8) B.R. Kumar 54.5 and 8. Unmatched (3) Kuldeep Singh 54.5.

1. PAINTED APACHE, 2. RACE FOR THE STARS, 3. AKIDO

5. STEWARDS CUP (1,200m), rated 80 & above (outstation horses eligible), 12.30 p.m.: 1. Bernardini (7) A. Imran Khan 60, 2. Tudor Treasure (8) Nakhat Singh 60, 3. Turf Legend (5) S. Imran 60, 4. Megasthenes (1) P. Sai Kumar 59, 5. Glorious Destiny (6) B.R. Kumar 58.5, 6. Hope And Glory (10) R. Manish 58, 7. Durango (9) Surya Prakash 55.5, 8. King T'Chala (4) P. Koushik 55, 9. Oscars Thunder (2) Rayan Ahmed 54 and 10. Royal Currency (3) Brisson 51.

1. BERNARDINI, 2. HOPE AND GLORY, 3. MEGASTHENES

6. RECORD BREAKER HANDICAP (1,200m), rated 20 to 45 (no whip), 1.00 p.m.: 1. Star Fling (5) A. Imran Khan 60, 2. Bolivia (8) Iltaf Hussain 59.5, 3. Demesthenes (4) M. Bhaskar 59.5, 4. Fun Lover (7) Nakhat Singh 59.5, 5. Three Of A Kind (2) P. Koushik 57.5, 6. Lord Of The Turf (6) Shahar Babu 55.5, 7. Strong Breeze (1) Brisson 55.5, 8. Golden Streak (9) B.R. Kumar 55 and 9. Beforethedawn (3) Kuldeep Singh 54.

1. GOLDEN STREAK, 2. STRONG BREEZE, 3. BOLIVIA