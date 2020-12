Bernardini runs with a good chance in Governor’s Cup

CHENNAI: Bernardini runs with a good chance in the Governor’s Cup (1,400m), the chief event of the races to be held here on Thursday (Dec. 24).

1. PETER & HYACINTH GIBSON MEMORIAL CUP (Div. III), (1,200m), rated 20 to 45, 1-30 p.m.: 1. Victory Walk (2) Akshay Kumar 60, 2. Protea (5) Brisson 58, 3. Pacific (3) Ashhad Asbar 57.5, 4. Parrys Glory (12) Arshad Alam 55.5, 5. Nymeria (6) M. Bhaskar 54.5, 6. Uncle Sam (8) Janardhan P 54.5, 7. Choir (10) Azfar Syeed 54, 8. Break The Silence (7) Umesh 53.5, 9. Chalouchi Girl (4) Antony Raj 53.5, 10. Queen Supreme (13) Muzaffar 53.5, 11. Songbird (1) A.M. Alam 53, 12. Wild Passion (9) Kiran Naidu 53 and 13. Kings Pride (11) B. Nikhil 52.5.

1. VICTORY WALK, 2. BREAK THE SILENCE, 3. PACIFIC

2. RAZZLE DAZZLE PLATE (1,200m), rated 00 to 25, 2-00: 1. Azzaro (12) B. Nikhil 60, 2. Blue Patent (4) Yash 60, 3. Fun Lover (11) Brisson 60, 4. Marcous (5) Kiran Naidu 60, 5. Medovik (6) Stephen Raj 59, 6. Pragmatic (13) M. Bhaskar 58.5, 7. Dynamite Girl (3) Irvan Singh 57, 8. Jericho (8) Azfar Syeed 57, 9. Symphony In Style (2) Shahar Babu 57, 10. Vulture (14) S. Kamble 57, 11. Be My Light (1) Farhan 55.5, 12. Perfect Support (7) Arshad Alam 55, 13. Oliver Twist (10) Antony Raj 53.5 and 14. Tencendur (9) A.M. Alam 53.5.

1. SYMPHONY IN STYLE, 2. PRAGMATIC, 3. BLUE PATENT

3. TOKYO DRIFT PLATE (2,000m), rated 20 to 45, 2-30: 1. Royal Commander (9) Nakhat Singh 62.5, 2. Chaitanya (1) Umesh 62, 3. Swiss Agatta (8) S. Kamble 61, 4. Otus (2) Yash 60, 5. Brilliant Script (3) Irvan Singh 59, 6. Royal Dreams (6) Akshay Kumar 59, 7. City Of Sails (5) Kiran Naidu 57, 8. Sifan (10) Antony Raj 56, 9. Icy River (4) P. Sai Kumar 54.5 and 10. Arazan’s Diamond (7) Arshad Alam 50.

1. ROYAL COMMANDER, 2. BRILLIANT SCRIPT, 3. ROYAL DREAMS

4.CHRISTMAS CUP (1,200m), maiden 2-y-o only (Terms), 3-00: 1. Coup De Etait (3) P. Sai Kumar 56, 2. Eagle Prince (7) Akshay Kumar 56, 3. Glorious Legend (5) Yash 56, 4. Gold Speck (6) Janardhan P 56, 5. Stride Forever (1) Azfar Syeed 56, 6. Tudor (2) Umesh 56 and 7. Race For The Stars (4) Nakhat Singh 54.5.

1. GLORIOUS LEGEND, 3. TUDOR, 3. EAGLE PRINCE

5. J.H. FOLEY MEMORIAL CUP (1,400m), maiden 3-y-o only (Terms), 3-30: 1. Awesome Gift (9) B. Nikhil 56, 2. Cavallo Vincente (1) Umesh 56, 3. Country’s Genius (12) Irvan Singh 56, 4. Flash Star (14) Arshad Alam 56, 5. Majestic Charmer (2) Kiran Naidu 56, 6. Salvo (7) Yash 56, 7. Sichuan (3) A.M. Alam 56, 8. Star Symbol (13) Akshay Kumar 56, 9. Sunday Warrior (5) Shahar Babu 56, 10. Supreme Excelsior (11) Nakhat Singh 56, 11. Tender Rebel (10) Janardhan P 56, 12. Fakhrunisa (4) Brisson 54.5, 13. Full Of Surprise (8) S. Kamble 54.5, and 14. Mayflower (6) Farhan 54.5.

1. SALVO, 2. CAVALLO VINCENTE, 3. FAKHRUNISA

6. GOVERNOR'S CUP (1,400m), rated 80 & above, 4-00: 1. Megasthenes (4) P. Sai Kumar 60, 2. Hope And Glory (5) Antony Raj 59, 3. Bernardini (7) Umesh 57.5, 4. Glorious Destiny (3) Yash 55.5, 5. Tudor Treasure (2) Akshay Kumar 52.5, 6. Chief Of Command (1) Nakhat Singh 52, 7. Versallies (-) (-) 52, and 8. The Champ (6) Azfar Syeed 51.5.

1. BERNARDINI, 2. GLORIOUS DESTINY, 3. TUDOR TREASURE

7. PETER HYACINTH GIBSON MEMORIAL CUP (Div. I), (1,200m), rated 20 to 45, 4-30: 1. Copper Queen (12) Nakhat Singh 60, 2. Star Fling (9) Brisson 60, 3. Shield Maiden (10) Stephen Raj 59.5, 4. Soaring High (1) P. Sai Kumar 59, 5. Shalem (7) Yash 58, 6. Wakeful (6) Umesh 58, 7. Pappa Rich (2) Irvan Singh 56.5, 8. Trending Princess (4) S. Kamble 56.5, 9. Absolute Authority (11) Farhan 56, 10. Priceless Treasure (8) Rajendra Singh 56, 11. Amicus Curiae (3) Kiran Naidu 55.5, 12. Grey Twilight (13) B. Nikhil 55 and 13. Highland Light (5) Arshad Alam 55.

1. SOARING HIGH, 2. COPPER QUEEN, 3. SHALEM

8. PETER & HYACINTH GIBSON MEMORIAL CUP (Div. II), (1,200m), rated 20 to 45, 5-00: 1. Farewell (5) Brisson 60, 2. Fort St.George (9) P. Sai Kumar 58, 3. Glorious Trust (2) Umesh 58, 4. Striking Distance (13) A.M. Alam 57.5, 5. Silverman (10) P. Vinod 56.5, 6. Katahdin (7) Stephen Raj 56.5, 7. Steve Mcqueen (3) B. Nikhil 55, 8. Lord Buckingham (1) Shahar Babu 54, 9. Cape Cod (8) Irvan Singh 53. 10. Intox (6) S. Kamble 53, 11. Mulligan (12) Azad Alam 52.5, 12. Welcome Chakkaram (11) Farhan 52 and 13. Supreme Commander (4) Nakhat Singh 51.5.

1. FAREWELL, 2. GLORIOUS TRUST, 3. FORT ST.GEORGE

Jkt: 4, 5, 6, 7 & 8; Mini Jkt: 5, 6, 7 & 8; Tr (1): 1, 2 & 3, (ii): 4, 5 & 6; (iii): 6, 7 & 8.