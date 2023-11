Beauty Blaze should score in main event

November 27, 2023 01:30 am | Updated 01:30 am IST - Hyderabad:

Four-year-old filly, Beauty Blaze, should score over her rivals in the Alaindair Plate, the main event of Monday’s (Nov. 27) races here.

1. DIEGO RIVEIRA PLATE (Div. I) (1,200m), rated upto 25 (Cat. III), 1.10 p.m.: 1. Club Queen (2) R.S. Jodha 60.5, 2. Riffa (3) Mukesh Kumar 60.5, 3. Golden Inzio (5) Kuldeep Singh (Jr) 60, 4. Urgent (1) Shivansh 60, 5. Crown Witness (7) P. Sai Kumar 59.5, 6. Creative Art (4) N.B. Kuldeep 59, 7. Magic Princess (9) Vivek G 59, 8. Blue Brigade (6) Kuldeep Singh (Sr) 56.5 and 9. It’s My Life (8) Ajay Kumar 56.

1. URGENT, 2. IT’S MY LIFE, 3. GOLDEN INZIO

2. WINTER STAR PLATE (1,800m), rated 20 to 45 (Cat. III), 1.40: 1. China Town (5) P. Ajeeth Kumar 61, 2. Princess Daka (6) Akshay Kumar 60, 3. Role Model (1) R.S. Jodha 59, 4. Voice Of A Dream (8) A. Imran Khan 58, 5. Forever Bond (4) Surya Prakash 56.5, 6. Alpine Girl (2) Mohit Singh 55, 7. Muaser (3) G. Naresh 51.5 and 8. My Way Or Highway (7) B. Nikhil 50.

1. PRINCESS DAKA, 2. FOREVER BOND, 3. CHINA TOWN

3. DIEGO RIVEIRA PLATE (Div. II) (1,200m), rated upto 25 (Cat. III), 2.10: 1. Dali’s Champion (5) Kuldeep Singh (Jr) 60.5, 2. Inderdhanush (6) Shivansh 60.5, 3. My Master (8) Md. Ekram Alam 60.5, 4. Tortilla Chip (3) Mohit Singh 60.5, 5. Canterbury (1) Mukesh Kumar 59, 6. Flying Hooves (4) Santosh Raj 59, 7. Solar Princess (2) Deepak Singh 59 and 8. Ar Superior (7) P. Sai Kumar 50.

1. INDERDHANUSH, 2. TORTILLA CHIP, 3. CANTERBURY

4. BASHA PLATE (Div. I) (1,100m), rated 20 to 45 (Cat. III), 2.45: 1. Bellaque (5) A. Imran Khan 62, 2. Only The Brave (7) Santosh Raj 61.5, 3. Coming Home (8) Likith Appu 61, 4. Sangreal (12) P. Sai Kumar 60.5, 5. Subha (1) Md. Ekram Alam 60, 6. Thunder Knight (11) Kiran Naidu 59, 7. The Hambone (14) Vivek G 58, 8. Silver Lining (6) S. Saqlain 56.5, 9. Warwick (3) P. Ajeeth Kumar 56.5, 10. Char Ek Char (4) Surya Prakash 55, 11. American Flame (13) G. Naresh 54.5, 12. Great Combo (2) R.S. Jodha 53.5, 13. Chenab (9) Abhay Singh 52.5 and 14. Shazia (10) B. Nikhil 50.5.

1. SILVER LINING, 2. SANGREAL, 3. SUBHA

5. NOVEMBER QUEEN PLATE (1,400m), 5-y-o and upward, rated 20 to 45, 3.15: 1. D Yes Boss (12) P. Ajeeth Kumar 60, 2. Salisbury (5) A. Imran Khan 59.5, 3. Delhi Heights (8) B. Nikhil 57.5, 4. Indian Temple (3) P. Sai Kumar 57.5, 5. Royal Star (6) Afroz Khan 57.5, 6. Creative Force (10) Kuldeep Singh (Sr) 57, 7. Fatuma (7) Kuldeep Singh (Jr) 56.5, 8. Advance Guard (1) Surya Prakash 56, 9. Royal Pal (2) R.S. Jodha 55, 10. Exponent (4) Abhay Singh 54.5, 11. Sucker Punch (11) G. Naresh 54 and 12. Cash Register (9) Likith Appu 52.

1. CREATIVE FORCE, 2. DELHI HEIGHTS, 3. SALISBURY

6. BLACK JACK PLATE (1,200m), 5-y-o and upward, rated 40 to 65, 3.45: 1. Maximum Glamour (10) A. Imran Khan 60, 2. N R I Sport (4) Vivek G 59.5, 3. Wallop And Gallop (2) P. Ajeeth Kumar 59.5, 4. Angelita (1) Ajay Kumar 58, 5. Doe A Deer (7) S. Saqlain 54.5, 6. Sopranos (6) Akshay Kumar 54.5, 7. Tripurari (3) B. Nikhil 53, 8. Star Racer (5) Kuldeep Singh (Sr) 52.5, 9. Cabello (9) P. Sai Kumar 50.5 and 10. Plethora (8) Md. Ekram Alam 50.5.

1. MAXIMUM GLAMOUR, 2. SOPRANOS, 3. DOE A DEER

7. ALAINDAIR PLATE (1,200m), rated 60 and above, 4.15: 1. Soloist (5) Shivansh 63, 2. Black Onyx (10) B. Nikhil 62.5, 3. Watch My Stride (8) Abhay Singh 61.5, 4. Kingston (6) R.S. Jodha 61, 5. City Of Bliss (1) Mukesh Kumar 59, 6. Malaala (12) Ajay Kumar 59, 7. Beauty Blaze (9) Akshay Kumar 57.5, 8. Briar Ridge (7) Santosh Raj 57.5, 9. Blissful (4) Md. Ekram Alam 54, 10. Amyra (2) Mohit Singh 53.5, 11. Carlisle (11) S. Saqlain 51.5, 12. Red Snaper (13) Afroz Khan 50.5, 13. See My Spark (14) Vivek G 50.5 and 14. Miss Little Angel (3) Likith Appu 50.

1. BEAUTY BLAZE, 2. SOLOIST, 3. MALAALA

8. BASHA PLATE (Div. II) (1,100m), rated 20 to 45, 4.45: 1. Milton Keynes (13) Mukesh Kumar 61, 2. Sweet Dancer (14) P. Ajeeth Kumar 61, 3. Burgundy Black (1) B. Nikhil 60.5, 4. Magnum (7) Kuldeep Singh (Sr) 60, 5. Pontefract (11) Afroz Khan 59, 6. Blast In Class (12) Ajay Kumar 57.5, 7. Calista Girl (5) Shivansh 56.5, 8. Precious Gift (4) Santosh Raj 55.5, 9. Ben Hur (9) R.S. Jodha 54.5, 10. Spectacular Cruise (8) Likith Appu 54.5, 11. Dali’s Destiny (6) Akshay Kumar 53.5, 12. Antidote (10) Abhay Singh 53, 13. Eminency (2) Surya Prakash 52.5 and 14. Jet Falcon (3) G. Naresh 50.

1. MAGNUM, 2. SWEET DANCER, 3. PONTEFRACT

Day’s Best: SILVER LINING

Jackpot: 4, 5, 6, 7 & 8.

Mini Jackpot: (i) 2, 3, 4 & 5. (ii) 5, 6, 7 & 8.

Treble (i): 1, 2 & 3, (ii): 3, 4 & 5, (iii): 6, 7 & 8.

Tanala: All races.

