Nandini sets new steeplechase mark

Nandini Gupta of Uttar Pradesh set a National junior record in girls 3000m steeplechase with a time of 10 minutes 53.91 seconds in the Junior Federation Cup athletics championships at the PAC Stadium here on Monday. The 20-year-old beat the mark of 11:04.80 set by Parul Chaudhary at Vijayawada in November 2014.

The results: Boys: 200m: 1. Ravinder 21.62s, 2. Akshay Nain 22.02, 3. Harsh Rana 22.21; 800m: 1. Abhijeet Hirkud 1:53.84, 2. Ankit 1:54.06, 3. Abin Sajan 1:54.67; 10,000m: 1. Arjun Kumar 31:00.35, 2. Shyam 31:22.20, 3. Vijay Rathi 31:57.55; 3000m steeplechase: 1. Raj Kumar 9:29.54, 2. Balkishan 9:31.02, 3. Vikas Poonia 9:31.50; 400m hurdles: 1. Pratik Pandey 52.82, 2. Gautam Gupta 53.25, 3. K. Manikandan 54.01; 4 x 400m: 1. Haryana 3:17.23, 2. Punjab 3:17.93, 3. Delhi 3:20.15.

Triple jump: 1. K. Kamalraj 15.80m, 2. Ramdeo Tigga 15.19, 3. Anil Sahoo 15.19. Pole vault: 1. Aniket Kumar Patel 4.60, 2. P. Gowtham 4.60, 3. Dharmendra Kumar 4.50. Javelin: 1. Abhishek Drall 71.23, 2. Rishab Nehra 66.44, 3. Vijay Lakra 65.42. Hammer throw: 1. Pradeep Kumar 66.82, 2. Alimuddin 63.02, 3. Gurkirat Singh 62.58.

Girls: 200m: 1. Anwesha Roy Pradhan 25.11, 2. K. Rama Lakshmi 25.14, 3. Chaitrali Gujar 25.29; 800m: 1. Divya Pandey 2:16.23, 2. Sunita 2:16.74, 3. J. Gowthamee 2:17.19; 5,000m: 1. Kavita Yadav 17:21.35, 2. Suman Rani 17:48.28, 3. Reena Patel 17:49.80; 3000m steeplechase: 1. Nandini Gupta 10:53.91 (NR, old: 11:04.80, Parul Chaudhary, Vijayawada, 2014), 2. Komal Jagadale 11:29.57, 3. Astha Ojha 11:31.80; 400m hurdles: 1. Tiyasha Samadder 1:01.11, 2. Anurupa Kumari 1:03.27, 3. S. Arshitha 1:04.34; 4 x 400m: 1. Delhi 3:55.92, 2. Kerla 3:57.11, 3. Telangana 4:00.25.

Triple jump: 1. Renu 12.82m, 2. Lizbeth Karoline Josseph 12.54, 3. Priyanka Kerketta 12.43. Hammer throw: 1. Bhateri 47.25, 2. Manpreet Kaur 45.89, 3. Divya Shandilya 45.01; Heptathlon: 1. Vanshika Sejwal 4308 points, 2. Trisha Dhar 41666, 3. Shivangi Rawat 3987.