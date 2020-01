Komal rewrites steeplechase record

Komal Jagadale bettered the women’s 3000m steeplechase meet record by nearly 11s in the 80th National inter-university athletics championship here on Saturday.

Kerala’s P.O. Sayana won the women’s 400m while Madras’ R. Rajesh took the men’s quartermile gold. Madras’ R. Swaminathan finished on top in men’s long jump with an effort of 7.78m.

The results:

Men: 400m: 1. R. Rajesh (Madras) 46.93s, 2. Jashanpreet Singh (Lovely Professional) 47.85, 3. Paramvir Singh (Lovely Professional) 47.90; Long jump: 1. R. Swaminathan (Madras) 7.78m, 2. P.S. Vishnu (Mangalore) 7.47, 3. T.V. Akhil (Mahatma Gandhi, Kottayam) 7.46; Discus throw: 1. Bhanu Sharma (Rajasthan) 51.48m, 2. Ankit Dahiya (DAV, Jalandhar) 50.98, 3. Praveen Kumar Mehra (Maharaja Ganga Singh) 50.75; Decathlon: 1. K.P. Salman Haris (Calicut) 6645 pts, 2. 2. Umesh Lamba (Rajasthan) 6498, 3. V. Naveen Kumar (Periyar, Salem) 6483.

Women: 400m: 1. P.O. Sayana (Kerala) 54.57s, 2. B. Sri Jyothika (Krishna, Machlipatnam) 54.70, Gug Kaur (Panjab, Chandigarh) 55.51; 3000m steeplechase: 1. Komal Jagadale (SS Pune) 10:23.65s MR, OR 10:34.53; 2. G. Maheshwari (Palamuru, Telangana) 10:54.96, 3. Jyoti Jagbahdur Chauhar (Mangalore) 11:03.24; High jump: 1. Gracena G. Merly (Manonmaniam Sundaranar, Tirunelveli) 1.77m, 2. M. Jishna (Calicut) 1.77, 3. Gayathri Sivakumar (MG, Ktm) 1.73; 4x100m relay: 1. Madras (R. Giridharani, Harshini Saravanan, A. Sherin, A.P Srija) 47.21s, 2. Mahatma Gandhi, Kottayam (47.31), 3. Kerala (47.72); 20km race walk: 1. Sonal Sukhwal (Mohanlal Sukhadia, Udaipur) 1:38:40.49s MR, OR 1:43:58.64; 2. Rakhi Kushbala (Rajendra Singh, Prayagraj) 1:41:09.76 BR, 3. Bandan Patil (Mangalore) 1:42:57.63 BR.