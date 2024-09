India dominates South Asian junior athletics meet

As expected, India dominated the South Asian junior athletics meet which concluded here on Friday, bagging a total of 48 medals (21 gold, 22 silver and five bronze medals). Sri Lanka finished second with nine gold, nine silver and 17 bronze. Bangladesh came third with three bronze medals.

ADVERTISEMENT

In the men’s 4x100m relay on Friday, Sri Lanka’s 100m men’s champion W. Merone Julian anchored the team to victory with a meet record of 40.28 seconds. The previous record was 41.27 seconds which was set in 2007 by Sri Lanka.

The results:

ADVERTISEMENT

Men: 200m: R. Indusara Vidushan (SL) 21.33s (NMR) (OR: H. Eashan, 21.44, Ranchi, ‘13), 2. Pratik Maharana (Ind) 21.41, 3. Pratik Maharana (SL) 21.44; 1500m: 1. Priyanshu (Ind) 3:53.22s, 2. Rahul Saranaliya (Ind) 3:53.64, 3. T. W. M. Prashan Buddika (SL) 4:03.79; high jump: 1. G. Lesandu Arthavidu (SL) 2.17m (NMR) (OR: S. Mohan, 2.06, Ranchi, ‘13), 2. A. T. Dinushan Mendis (SL) 2.10, 3. Juwel Thomas (Ind) 2.04; javelin throw: 1. Rohan Yadav (Ind) 69.22, 2. Dipanshu Sharma (Ind) 68.85, 3. U.G.B. Dilhara (SL) 62.22.

Triple jump: 1. D. M. H. Kavinda (SL) 15.09m, 2. M. D. S. Hansaka (SL) 14.92, 3. Md. Tamim Hossan (Ban) 14.75; 4x400m relay: 1. Sri Lanka (U. Nethsara, G. W. Jathya Kirulu, J. Shashintha Silva, S. Rajakaruna) 3:09.27s, 2. India-B (P. Abiram, Vinod Kumar Banoth, Ankul, Jay Kumar) 3:11.14, 3. Bangladesh-A (B. Sheikh, Md. Hafizur Rahman, M. AL Sobur, MD. Aslam Sikder) 3:21.50; 4x100m relay: 1. Sri Lanka-D (W. M. Koushan, R. Vidushan, W. Dineth Induwara, W. Merone Julian) 40.28s (NMR) (OR: Sri Lanka, 41.27, Colombo, ‘07), 2. India-B (Prathik Maharana, Mahendra Santa, S. Karthikeyan, D. Mrutyam) 40.76, 3. Maldives (Hussain Zeek Suad, M Zu Iz Suad, I. Nizaar, M. Shamin) 41.98;

Women: 200m: 1. Unnathi Aiyappa (Ind) 23.91 (NMR) (OR: A. Suseendran, 24.32, Ranchi, ‘13), 2. Nancy (Ind) 24.11, 3. Neeru Pathak (Ind) 24.91; triple jump: 1. Rishika Awasthi (Ind) 12.76 (NMR) (OR: Priyadarshini Suresh, 12.69, Colombo, ‘18), 2. M. Dilki Nehara (SL) 12.32, 3. Anisha Tharu (Nep) No Mark; javelin throw: 1. Deepika (Ind) 54.98m (NMR) (OR: Sanjana Choudhary, 48.08m, Colombo, ‘18), 2. Poonam (Ind) 51.21, 3. W. G. Nisansala (SL) 35.02; shot put: 1. Tamanna (Ind) 14.43m, 2. Pooja Kumari (Ind) 14.02, 3. H. Isali Malkethmi (SL) 10.68; 1500m: 1. Vineeta Gurjar (Ind) 4:33.63, 2. Laxita Vinod Sandilea (Ind) 4:37.61, 3. T.K.G.H. Dulanji (SL) 4:39.01; 4x400m relay: 1. India-B (S. Sachin Sangle, Sandra Mol Sabu, Kanista Teena, Neeru Pahtak) 3:44.35s, 2. Sri Lanka-C (A. Wijethunga, G. Sashini Bhagya, D. Pravindi, K. Takshima) 3:49.99, 3. Bangladesh-A (Nusrat Jahan Runa, M. S. T. Azmi Khtun, M. S. T. Sumaiya Akter (3:57.37; 4x100m relay: 1. India-B (Nancy, Abinaya Rajarajan, N. Cornelo, V. Sudheeksha) 45.08s (NMR) (OR: Sri Lanka, 46.23, Colombo, ‘18), 2. Sri Lanka-C (H. Sithmini Ranasgal, P. Ransini Perera, K. Dhanani Rashma, S. Shanella Anne) 46.48, 3. Maldives-D (Hawwa Muznaa Faiz, Ziva Moosa Shafeeu, Ahnaa Nizaar, Mariyam Ru Ya Ali) 48.04.

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.