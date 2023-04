Shivtej Shirfule enters second round

April 10, 2023 07:06 pm | Updated 07:11 pm IST - BHUBANESWAR

Shivtej Shirfule defeated Pasindu Rukunayaka of Sri Lanka 6-1, 6-1 in the boys first round of the Asian under-14 tennis tournament at the Kalinga Stadium on Monday.

The results (first round):

Boys: Rafalentino Ali Da Costa (Ina) bt Dzarif Azhar (Mas) 6-1, 6-1; Dharma Pantaratorn (Tha) bt Bassam Alkallass (Syr) 6-0, 6-0; Yaroslav Pshenichniy (Kaz) bt Muhamad Saleem (Syr) 6-4, 6-1; Shivtej Shirfule bt Pasindu Rukunayaka (Sri) 6-1, 6-1; Aqil Rahiman (Mas) bt Mikhail Michshenko (Kaz) 6-3, 6-2; Abubakar Talha (Pak) bt Minh Tran Duc (Vie) 6-3, 0-6, 6-3; Huy Hoang Vu (Vie) bt Methika Wickramasinghe 1-6, 6-2, 6-0.

Girls: Yerkezhan Zhanatayeva (Kaz) bt Yan Rong Tzeng (Tpe) 7-5, 6-2; Githmi Weweldeniyage (Sri) bt Dhevieena Sarawanan (Mas) 7-5, 6-2; Emily Kim (Uzb) bt Ying Chi Wong (Hkg) 6-4, 7-5.