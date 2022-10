Khushi knocks out second seed

ADVERTISEMENT

Khushi Gaur defeated second seed Honey Jumani 7-5, 6-2 in the girls’ pre-quarterfinals of the Asian under-14 tennis tournament here on Wednesday.

In the quarterfinals, Khushi will play eighth seed Tanishca Bhatngar.

The results (pre-quarterfinals):

ADVERTISEMENT

Boys: Prakaash Sarran bt Rishi Yadav 6-4, 7-5; Amrit Dhankar bt Sanidhya Dwivedi 6-3, 6-3; Siddharth Jeebu bt Armaan Dua 6-1, 6-1; Varad Undre bt Shaurya Bhardwaj 6-4, 6-4; Vanshraj Jalota bt Aarav Dhekial 6-1, 6-3; Shashank Karnati bt Advit Tiwari 6-3, 6-3; Dishender Lamba bt Ayan Dahiya 6-3, 6-4; Vivaan Bidasaria bt M. Dhanush 6-0, 6-0.

Girls: Aleena Farid bt Samaira Kohli 6-2, 6-4; Agrima Gauri bt Parigya Yadav 6-2, 6-1; Diya Chaudhary bt Meha Patil 6-2, 6-2; Kavya Pandey bt Aairah 6-1, 6-0; Aashritha Maheshwari bt Meher Sharma 6-3, 1-6, 6-4; Sherry Sharma bt Yashitha Ereti 6-2, 6-2; Tanishca Bhatnagar bt Zufeesha Khan 6-0, 6-1; Khushi Gaur bt Honey Jumani 7-5, 6-2.