Arjun Kadhe & Fernando Romboli in doubles quarterfinals

January 18, 2023 08:35 pm | Updated 08:41 pm IST

Arjun Kadhe and Fernando Romboli of Brazil defeated Ivan Marrero Curbelo and Hillel Rousseau 6-1, 6-2 in the doubles pre-quarterfinals of the €118,000 Challenger tennis tournament in Tenerife, Spain.

The results:

€118,000 Challenger, Tenerife: Doubles, pre-quarterfinals: Fernando Romboli (Bra) & Arjun Kadhe bt Ivan Marrero Curbelo (Esp) & Hillel Rousseau (USA) 6-1, 6-2.

$40,000 Challenger, Nonthaburi: Doubles, pre-quarterfinals: Anirudh Chandrasekar & Vijay Sundar Prashanth bt Krittin Koaykul & Jirat Navasirisomboon (Tha) 6-3, 6-2.

$25,000 ITF men, Doha: First round: Sasikumar Mukund bt Mashari Nawaf (Qat) 6-0, 6-1; Prajnesh Gunneswaran bt Tibo Colson (Bel) 6-4, 6-0.

$15,000 ITF men, Jakarta: First round: Sidharth Rawat bt Karan Singh 3-6, 7-6(3), 7-6(3); Hong Kit Wong (Hkg) bt Rishab Agarwal 6-3, 3-6, 7-6(3); Niki Poonacha bt M. Rifqi Fitriadi (Ina) 4-6, 6-2, 6-4; Duckhee Lee (Kor) bt Siddharth Vishwakarma 7-6(5), 6-7(5), 6-3; Arthur Weber (Fra) bt Abhinav Sanjeev Shanmugam 6-3, 6-7(6), 7-6(5).