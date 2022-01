Alicia has an edge over her rivals

The South India Oaks (2,400m), the star attraction of the races to be run this afternoon (Jan. 27), has a field of eight runners. Among them, Alicia, who ran second in the Bangalore Oaks, appears to have an edge over her rivals.

A carried amount of ₹44,798 will be added to the mini jackpot pool.

1. STEP BY STEP HANDICAP (1,000m), rated 00 to 25, 12-00 noon: 1. Bay Of Naples (8) P. Sai Kumar 60.5, 2. Bright Light (2) Shahzad Alam 60.5, 3. Beauregard (12) A.M. Alam 59.5, 4. Coup De Etait (6) P.P. Dhebe 59.5, 5. Priceless Treasure (5) Yash Narredu 59.5, 6. Ocarina (10) Ramandeep 58.5, 7. Awesome Gift (7) Dhanu Singh 58, 8. Driftwood Pacific (1) Angad 57.5, 9. Rajputana (3) C. Umesh 56, 10. Azeria (9) A.S. Peter 55, 11. Vibrant Approach (11) S. Kamble 54.5 and 12. Price Striker (4) A. Ayaz Khan 50.

1. BAY OF NAPLES, 2. PRICELESS TREASURE, 3. RAJPUTANA

2. KUMARARAJAH M.A.M. MUTHIAH MEMORIAL TROPHY (1,100m), rated 20 to 45 (No whip), 12-30 p.m.: 1. Proud (4) Ankit Pal 60, 2. Strong Breeze (11) C. Brisson 58.5, 3. Star Hopper (5) Nikhil Naidu 57.5, 4. Streek (2) Angad 57.5, 5. Alexanderder (7) Yash Narredu 57, 6. Andromeda Sky (9) Nakhat Singh 56.5, 7. Star Proof (10) Shaliyar Khan 56.5, 8. Glorious Victory (12) Inayat 54, 9. Mayflower (6) B. Dharshan 54, 10. Fabulous Show (3) P. Sai Kumar 51, 11. Renzaccio (8) A. Ayaz Khan 51 and 12. Majestic Charmer (1) Farhan Alam 50.5.

1. ALEXANDER, 2. STRONG BREEZE, 3. STAR HOPPER

3. DR. M.A. CHIDAMBARAM MEMORIAL TROPHY (1,100m), maiden 3-y-o only (Terms), 1-00: 1. Fast Play (6) Sai Vamsi 56, 2. Paris O'Connor (10) Nikhil Naidu 56, 3. Sinatra (5) A. Imran Khan 56, 4. Single Malt (8) C. Umesh 56, 5. Gold Kite (1) C.S. Jodha 54.5, 6. Great Spirit (4) S. Kamble 54.5, 7. Royal Falcon (3) Ramandeep 54.5, 8. Shez R Star (7) Ashhad Asbar 54.5, 9. Timeless Romance (9) Nakhat Singh 54.5 and 10. Zucardi (2) Akshay Kumar 54.5.

1. SINGLE MALT, 2. SINATRA, 3. SHEZ R STAR

4. TURF AUTHORITIES OF INDIA TROPHY (Div. II), (1,200m), rated 60 to 85, 1-30: 1. Yours Forever (6) Ankit Pal 60, 2. Oscars Thunder (8) A. Ayaz Khan 58.5, 3. Oui Sauvage (3) Santosh G 58.5, 4. Treasure Delight (1) Nikhil Naidu 57.5, 5. Spicy Star (10) C. Brisson 54, 6. Pense'e (5) Neeraj 53.5, 7. Star Templar (7) Farhan Alam 53.5, 8. Beethovan (9) C. Umesh 52.5, 9. Catelyn (4) P.P. Dhebe 51.5 and 10. Mr Kool (2) Akshay Kumar 51.

1. PENSE'E, 2. OUI SAUVAGE, 3. SPICY STAR

5. A.M.K.M. AL. MUTHUKARUPPAN CHETTIAR MEMORIAL TROPHY (1,200m), rated 40 to 65, 2-00: 1. Mon General (1) A.M. Alam 60.5, 2. Off Shore Breeze (6) Nikhil Naidu 58, 3. Anastasia (10) Yash Narredu 57, 4. Papparazi (5) Dhanu Singh 56, 5. Skylight (7) C. Umesh 56, 6. Empress Eternal (2) Nakhat Singh 55.5, 7. Pirate's Love (8) Angad 55.5, 8. Ms Boss (3) Ashhad Asbar 53.5, 9. Golden Marina (9) P. Sai Kumar 53, 10. Rhiannon (4) Koshi Kumar 53, 11. Star Symbol (12) Akshay Kumar 53 and 12. Katahdin (11) P.P. Dhebe 52.5.

1. ANASTASIA, 2. PIRATE'S LOVE, 3. KATAHDIN

6. TURF AUTHORITIES OF INDIA TROPHY (Div. I), (1,200m), rated 60 to 85, 2-30: 1. Gods Plan (8) P. Trevor 61.5, 2. Classic Remark (5) Inayat 59.5, 3. Emelda (3) Akshay Kumar 59, 4. Alpha (1) A. Ayaz Khan 58, 5. Wah Ms Zara (4) B. Dharshan 55, 6. Rippling Waters (7) Nakhat Singh 53, 7. Glenary (2) C. Umesh 52.5, 8. Hebron (9) Farhan Alam 52 and 9. Torbert (6) C. Brisson 52.

1. GODS PLAN, 2. GLENARY, 3. WAH MS ZARA

7. NATIVE KNIGHT HANDICAP (2,000m), rated 20 to 45 (0 to 19 eligible), 3-00: 1. Ganton (2) C. Umesh 60, 2. Majestic Wind (10) Nikhil Naidu 56, 3. Turf Beauty (8) K. Mukesh Kumar 56, 4. Moresco (4) Shane Gray 55.5, 5. Right Move (7) C. Brisson 55.5, 6. Illustrious Ruler (5) Nakhat Singh 55, 7. Star Glitter (6) Dhanu Singh 54, 8. Welcome Winner (11) P.P. Dhebe 54, 9. Wellington (3) C.S. Jodha 53.5, 10. Easy Rider (9) Yash Narredu 52.5 and 11. Golden Streak (1) S. Kamble 51.5.

1. EASY RIDER, 2. MORESCO, 3. RIGHT MOVE

8. A CHERIYAN MEMORIAL TROPHY (2,000m), rated 40 to 65 (20 to 39 eligible), 3-30: 1. Penang (5) A. Imran Khan 60, 2. Avellino (9) Shane Gray 59, 3. Divina (4) C. Brisson 57.5, 4. Optimus Commander (1) Ram Nandan 56, 5. Royal Commander (6) Nakhat Singh 54.5, 6. Walking Brave (3) Yash Narredu 54.5, 7. Inkonito (8) P. Vikram 51, 8. Exemplify (2) C.S. Jodha 50 and 9. Southern God (7) Farhan Alam 50.

1. EXEMPLIFY, 2. WALKING BRAVE, 3. DIVINA

9. SOUTH INDIA OAKS (2,400m), (Gr. II), 4-y-o Fillies only (Terms), 4-00: 1. Alicia (2) P. Trevor 57, 2. Annexed (3) Nikhil Naidu 57, 3. Chashni (7) P.P. Dhebe 57, 4. Icelandic (6) Suraj Narredu 57, 5. Mystical Rose (8) Yash Narredu 57, 6. Princess Gloria (4) S. John 57, 7. Santorini (1) C. Umesh 57 and 8. Secret Of Life (5) Akshay Kumar 57.

1. ALICIA, 2. PRINCESS GLORIA, 3. MYSTICAL ROSE

Jkt: 5, 6, 7, 8 & 9; Mini Jkt: 6, 7, 8 & 9; Tr (i): 1, 2 & 3, (ii): 4, 5 & 6; (iii): 7, 8 & 9.