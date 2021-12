15 December 2021 21:49 IST

The 28 Saiva Agamas are classified into two categories — Siva bheda and Rudra bheda. Agamas in both categories have upa agamas or secondary agamas, said R. Narayanan in a discourse, and went on to list them.

The upa agamas for Agamas from Vijaya to Siddha, which come under the Rudra bheda category are as follows:

Vijaya, Udbhava, Saumya, Aghora, Mrutyunasana, Kubera, Mahaghora and Vimala for Vijaya agama; Nisvasa, Nisvasottara, Nisvasa Subhodaya, Nisvasanayana, Nisvasakarika, Nisvasaghora, Nisvasaguhya, Mantra Nisvasa for Nisvasa; Prajapati mata, Padma and Nalinodbhava for Swayambhuva; Agneya for Agneya; Prastara, Pulla, Amala, Prabodhaya, Amogha, Mohasamaya, Sakata, Sakatadika, Bhadra, Vilekana, Veera, Hala and Bodhaka for Veera; Kaalaagnya, Kaaladahana, Raurava, Ravuravottara, Mahakaalamata and Aindra for Raura; Makutottara and Makuta for Makuta Agama; Ananta, Bhoga, Akranta, Vrushapinga, Vrushodara, Vrushadbhuta, Sudanta, Raudra, Bhadravidha, Arevata, Atikranta, Attahasa, Alankruta, Arcita, Dharana and Vimala for Vimala Agama; Brahma, Sthanu, Mahanta, Varuna, Nandikesvara, Ekapada purana, Saankara, Nilarudrakama, Sivabhadra, Kalpabheda, Srimukha, Sivaasana, Sivasekhara and Devimata for Chandrajnana; Chaturmukha, Samstobha, Pratibimba. Ayoga, Atmalankara, Vayavya, Pattasekhara, Trautika, Tutiniraka, Kuttima, Tulayoga, Kaalatyaya, Mahasaura, Nairuta and Mahavidya for Mukhabimba; Vaaraaha, Kavaca, Pasabandha, Pingalamata, Ankusa, Dandadara, Dhanurdara, Sivajnana, Vijnana, Srikaalajnana, Ayurveda, Sarpada, Staravibhedana, Gitaka, Bharata and Atogya for Prodgita; Lalitha, Lalitottara and Kaumara for Lalitha; Saarotttara, Aushana and Sasimandala for Siddha Agama.

