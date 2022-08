சொற்களின் வலிமை

ருஷ்டியின் மீதான தாக்குதல் என்பது அனைத்து விதமான தீவிரவாதங்களுக்கும் எதிராக பேசுபவர்கள் மீதான தாக்குதல்.

தனது நான்காவது நாவலான தி சாட்டானிக் வர்ஸஸ் (1988) வெளியான பிறகு, 1989லிருந்தே சல்மான் ருஷ்டி மரண அச்சுறுத்தல்களைச் சந்தித்துவருகிறார். குர்ஆன், இஸ்லாம், நபிகளை நாவலில் இழிவுபடுத்தியதற்காக ஈரானின் ஆயதுல்லா ரூகொல்லா கொமேனி ஃபத்வா விடுத்ததிலிருந்து இந்த மரண அச்சுறுத்தல்கள் தொடர்கின்றன. ஈரானைத் தாண்டியும் செயல்படத்தக்க இந்த ஃபத்வாவின் காரணமாக, சல்மான் ருஷ்டிக்கான ஆபத்து பல மடங்கு அதிகரித்தது. கடந்த வெள்ளிக்கிழமை அன்று நியூயார்க்கில் நடந்த ஒரு இலக்கிய நிகழ்வில் 75 வயது ருஷ்டி பல முறை கத்தியால் குத்தப்பட்டார். இதற்காந காரணம் இதுவரை தெளிவாகவில்லை.

தற்போது அவர் செயற்கை சுவாசக் கருவியின் ஆதரவில்லாமல் சுவாசிக்க முடியும் என்றாலும் இன்னும் ஆபத்தான கட்டத்திலேயே இருப்பதாக அவரது மகன் சொல்கிறார். இந்த நாவல் காரணமாக வேறு பலரும் பல வருடங்களாக வன்முறையை எதிர்கொண்டிருக்கிறார்கள். புத்தகத்துக்கு எதிரான போராட்டங்களில் நடந்த கலவரங்களில், குண்டு வெடிப்புகளில், துப்பாக்கிச் சூடுகளில் மக்கள் இறந்திருக்கிறார்கள். புத்தகத்தை ஜப்பானிய, நார்வேஜிய, இத்தாலிய மொழிகளில் மொழிபெயர்த்தவர்கள் குறிவைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். வெடிகுண்டை வைக்க முயற்சித்த ஒரு நபர், அந்த முயற்சியில் இறந்துவிட்டார்.

ஒன்பது வருடங்கள் தலைமறைவாக வாழ்ந்த ருஷ்டி தான் தேர்வு செய்த ஆயுதமான எழுத்தை இன்னும் கூர்மைப்படுத்தினார். தனது 14 நாவல்களிலும் பல கூர்மையான கட்டுரைகளிலும் உண்மையின் மொழியை அவர் பேசியிருக்கிறார்; கலையின், அறிவுத்தன்மையின் விடுதலையை பறைச்சாற்றியிருக்கிறார்; எதிர்ப்புக்கான உரிமை போன்ற ஜனநாயக விழுமியங்களை உயர்த்திப் பிடித்திருக்கிறார். தலைமறைவாக இருந்த காலகட்டத்தில் ஜோசப் ஆண்டன் என்கிற புனைப்பெயரில் அவர் தனது 9 வயது மகனுக்கு உறுதியளித்திருந்தபடி ஹரௌன் அண்ட் தி சீ ஆப் ஸ்டோரிஸ் (Haroun and the Sea of Stories) என்கிற புத்தகத்தை எழுதினார். அலைந்து திரிந்த எழுத்தாளர் ஜோசப் கான்ராட் மற்றும் துயரம் இழையோடிய எழுத்துகளை எழுதிவந்த ஆன்டன் செகோவ் ஆகியோரின் பாதிப்புகளில்தான் தனக்கு அந்த புனைப்பெயரை அவர் சூட்டிக்கொண்டார். ஜோசப் ஆண்டன் என்கிற பெயரிலேயே அவர் 2021ல் தனது சுயசரிதையையும் எழுதினார்.

இந்தியாவின் விடுதலையை மறு கற்பனை செய்த புக்கர் விருது பெற்ற நாவலான மிட்நைட்ஸ் சில்ரன் (1981) புத்தகத்தை எழுதியபோது, அவர் தனது பாதுகாப்பு வளையத்திலிருந்து வெளியில் வந்தார். இலக்கியத்தில் அவரை பாதித்த காப்ரியல் கார்சியா மார்குவெஸ், குந்தர் கிராஸ், நாடின் கார்டிமர் ஆகியோரின் பாணி இது. “வெப்பமான, மக்கள் திரள் அதிகம் கொண்ட, கொச்சையான, சத்தம் நிரம்பிய’ இந்தியாவை பற்றி எழுத அவர் உருவாக்கிய புதிய மொழி, எதிர்காலத்தில் அருந்ததி ராய் போன்ற எழுத்தாளர்களுக்கு ஒரு புதிய வெளிச்சத்தை பாய்ச்சியது. ருஷ்டியின் மீதான தாக்குதல் என்பது தீவிரவாதத்துக்கு எதிராக பேசும் அனைத்துக் குரல்கள் மீதான தாக்குதல். “எளிதாக புண்பட்டுவிடும்” ஒரு பண்பாட்டில் மக்களை கோபப்படுத்தியதற்காக எம்.எம்.கல்புர்கி, கௌரி லங்கேஷ் தொடங்கி அன்னா பொலித்கொவிஸ்கா வரையில் நிறைய எழுத்தாளர்கள் வன்முறையை சந்தித்திருக்கிறார்கள், பலர் தமது உயிரை விலையாகத் தந்திருக்கிறார்கள்.

பெருகிவரும் அச்சுறுத்தலுக்கு முகம் கொடுத்த சல்மான ருஷ்டி உயிரோடு, முன்னணியில் நின்றார். ‘துணிவு’ (உண்மையின் மொழி) என்று தலைப்பிடப்பட்ட தனது கட்டுரை ஒன்றில் அவர் இப்படி சொன்னார்: “பழமைவாதம் அல்லது வெறுப்புணர்வுக்கு எதிராக பேசி வரும் எழுத்தாளர்களும் கலைஞர்களும் அறிஞர்களும் மக்களை புண்படுத்தியதற்காக பழிக்கப்பட வேண்டியவர்கள் என்ற இந்த புதிய கருத்தாக்கம் வெகு வேகமாக பரவி வருகிறது. தமது விடுதலைகளில் பெருமை கொண்ட இந்தியா போன்ற நாடுகளிலும் இது வேகமாகவே பரவி வருகிறது.” உரத்துப் பேசுங்கள், அதன் ஒவ்வொரு வாக்கியமும் முக்கியம் என்றார் ருஷ்டி. ஒரு காப்பியத்தின் மொழிபெயர்ப்பாகவும் ‘அதிகாரம் மற்றும் அதிகாரத்தில் உள்ளவர்களின் அதீதமான இறுமாப்பு’ பற்றியும் தனது அடுத்த நாவலை எழுதியிருக்கிறார் சல்மான் ருஷ்டி. விக்டரி சிடி (வெற்றி நகரம்) என்று பெயரிடப்பட்ட இந்த நாவல், அடுத்த பிப்ரவரி மாதத்தில் வெளியாகவிருக்கிறது. ஆனால் அவர் மீண்டும் தேறி வர நீண்டகாலமாகும். இருந்தபோதும், மருத்துவமனையில் இருந்து உற்சாகமூட்டக்கூடிய ஒரு சிறு செய்தி வந்திருக்கிறது. ருஷ்டி வழக்கம் போல கலகலப்பாகவும் எதிர்ப்புணர்வு கொண்டவராகவும் இருக்கிறார். மேலும், அவரது நகைச்சுவை உணர்வும் அப்படியேதான் இருக்கிறது.

