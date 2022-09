இந்த பக்கம் அடிக்கும் காற்று

ஐ.என்.எஸ் விக்ராந்த் ஒரு மைல் கல். இப்போது இரட்டை எஞ்சின்களுடன் கப்பல்களில் இருந்து புறப்படக்கூடிய போர் விமானம் மீது கவனம் செலுத்தப்பட வேண்டும்.

ஐ.என்.எஸ் விக்ராந்த் ஒரு மைல் கல். இப்போது இரட்டை எஞ்சின்களுடன் கப்பல்களில் இருந்து புறப்படக்கூடிய போர் விமானம் மீது கவனம் செலுத்தப்பட வேண்டும்.

முதன்முறையாக உள்ளூரிலேயே வடிவமைக்கப்பட்டு கட்டப்பட்ட ஐ.என்.எஸ். விக்ராந்த் விமானம் தாங்கி போர்கப்பலின் செயல்பாடுகளை வெள்ளிக்கிழமை அன்று தொடங்கியதன் மூலம், 40,000 டன்கள் இடப்பெயர்வு திறன் கொண்ட விமானம் தாங்கி கப்பல்களை வடிவமைத்து கட்டும் அமெரிக்கா, இங்கிலாந்து, ரஷ்யா, ஃபிரான்ஸ், சீனா உள்ளிட்ட வெகு சில நாடுகளின் பட்டியலில் இந்தியாவும் சேர்ந்து கொண்டது. இது போன்ற கப்பல்களை 60 வருடங்களாக பயன்படுத்தி வந்தாலும், இப்போதுதான் இந்தியா அது போன்ற கப்பல்களை வடிவமைத்து உருவாக்கும் திறன் தனக்கு இருப்பதை நிரூபித்திருக்கிறது. எஃகு வெட்டப்பட்ட காலகட்டத்திலிருந்து, 20,000 கோடி ரூபாய் செலவும் 17 வருடங்களும் விக்ராந்த்தை நனவாக்க தேவைப்பட்டிருக்கிறது. நம்பக்கூடிய ஒரு உள்நாட்டு பாதுகாப்பு தொழிற்துறையை வளர்க்க வேண்டும் என்பது பிரதமர் நரேந்திர மோதிக்கு முன்னுரிமைக்குரிய ஒரு விஷயமாக இருந்திருக்கிறது. இந்த புதிய விமானம் தாங்கி கப்பல் இந்தியாவின் வளர்ந்து வரும் ஆத்மநிர்பார்தா அல்லது பாதுகாப்பில் சுயசார்புக்கான ஒரு அடையாளமாக இருக்கிறது. இந்த புதிய கப்பலில் 76 சதவிகிதம் உள்நாட்டு பொருட்களே இருக்கின்றன. ஆனால் அதன் முக்கிய தொழில்நுட்பம் இறக்குமதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது என்பது இந்தியா தனது விடாமுயற்சியை தொடர தேவையிருப்பதை உணர்த்துகிறது. 7500 கடல் மைல் தொடர்ச்சியாக பயணம் செய்யக்கூடிய ஆற்றல் கொண்ட இந்த கப்பலே ஒரு பொறியியல் அற்புதம் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும். 1600 பணியாளர்களுக்கான 2200 தடுப்பு அறைகளை கொண்டிருக்கிறது. கப்பல். பெண்கள் மற்றும் மாலுமிகளுக்கென்று தனி, சிறப்பு அறைகளும் உள்ளன. கூடவே முழுமையான மருத்துவ வசதியும் இருக்கிறது. இந்த கப்பல் கட்டுமானத்திற்கென சில தொழில்நுட்ப வடிவமைப்புகளை இந்தியா உருவாக்கியிருக்கிறது. போர் கப்பல் தரத்திலான எஃகை இந்தியா வழக்கமாக இறக்குமதி செய்யும். ஆனால், இந்தத் திறன் தற்போது இந்தியா பெற்றுள்ளது. இதன் தொடக்கம் இந்தியாவுக்கும், அதன் வளர்ந்து வரும் பாதுகாப்பு உபகரண தயாரிப்பு துறைக்கும் இன்னும் அதிகமாக திட்டமிடுவதற்கும் பயணிப்பதற்கும் நம்பிக்கையை தரும்.

இந்திய கப்பற்படையின் லட்சியம் என்பது மூன்று விமானம் தாங்கி கப்பல்களை கொண்டிருப்பது. ரஷ்யாவிடமிருந்து பெற்ற ஐ.என்.எஸ் விக்ரமாதித்யா ஏற்கனவே இருக்கிறது. விக்ராந்த்தின் கட்டுமானத்தில் கிடைத்த நிபுணத்துவத்தை வைத்துக் கொண்டு இரண்டாவது, இன்னும் திறன் வாய்ந்த உள்நாட்டு விமானம் தாங்கி கப்பலை கட்டலாம் என்பதும் பரிசீலனையில் இருக்கிறது. இந்திய பசிபிக் மற்றும் இந்திய பெருங்கடல் பகுதிகளில் இந்தியாவின் செயலூக்கம் வாய்ந்த வியூகங்களுக்கு ஐ.என்.எஸ் விக்ராந்த் ஒரு உந்துசக்தியாக இருக்கும். கொச்சியில் நடந்த இதன் தொடக்க விழாவில், பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சரி ராஜ்நாத் சிங் “திறந்த, எல்லாவற்றையும் உள்ளடக்கிய சுதந்திரமான இந்திய-பசிபிக் பகுதியையும்” மோதியின் எண்ணமான “அந்தப் பகுதியில் அனைவருக்குமான பாதுகாப்பு மற்றும் வளர்ச்சியையும்” வலியுறுத்தி பேசினார் (SAGAR’ or Security and Growth for All in the Region). பெரும்பாலும் கடல்வழி சார்ந்த சர்வதேச வர்த்தகத்தில் தனது பங்கை மேலும் வலுப்படுத்தும் இந்தியாவின் லட்சியத்துக்கு ஒரு வலிமையான கப்பற்படையும் முக்கியம். அமெரிக்காவுடன் இந்தியாவின் இன்னும் நெருக்கமான உறவு மற்றும் அந்த பகுதிகளில் சீன நடவடிக்கைகள் பெருகி வரும் பின்னணியில் ஐ.என்.எஸ் விக்ராந்த் இந்தியாவின் கப்பற்படையின் இருப்பை விரிவு செய்யும். விக்ராந்தின் போர் விமானங்கள் பட்டியலில் MiG-29K ரக போர் விமானங்களும் சேரும் நிலையில், கப்பல்படை ஃபிரெஞ்ச் ரஃபேல் அல்லது அமெரிக்க F/A-18 சூப்பர் ஹார்னெட்டை வாங்குவதிலும் ஆர்வம் காட்டியிருக்கிறது. அதிக திறன் வாய்ந்த இந்த விமானங்கள், கப்பற் தளத்திலிருந்து செயல்படும் வகையில் கப்பலில் மேலும் வடிவமைப்பு ரீதியிலான மாற்றங்கள் தேவைப்படும். இதற்கிடையில் இரட்டை எஞ்சின்களைக் கொண்ட கப்பலிலிருந்து புறப்படக்கூடிய போர் விமானத்தை வடிவமைக்கும் இந்தியாவின் திட்டம் ஒரு தொலைதூர கனவாகவே இருக்கிறது. இப்போதைய கவனமும் முன்னுரிமையும் போர் விமானங்கள் குறித்த குழப்பத்தை தீர்ப்பதிலும் கூடவே இரண்டாவது உள்நாட்டு விமானம் தாங்கியை கட்டுவதிலும் இருக்க வேண்டும். எனில் குறுகிய பார்வை காரணமாக, நமக்கு கிடைத்தி

This editorial in Tamil has been translated from the English which can be read here.