SCR cancels about 50 trains scheduled to department on Sept 2 and 3, diverts more than 25 as repairs continue on damaged tracks

South Central Railway (SCR) has announced on Tuesday (September 3, 2024) the cancellation of about 50 trains and diversion of more than 25 trains scheduled to department on Tuesday, Wednesday (September 4, 2024) and one on Thursday (September 5, 2024), due to the continuing repair works to plug the breaches caused by the recent heavy rains in the Telugu States of Telangana and Andhra Pradesh.

List of trains canceled

The Trains cancelled are: 17208 Machilipatnam Shirdi Sainagar (September 3, 2024), 17207 Shirdi Sainagar Machilipatnam (September 4, 2024), 18046 Hyderabad Shalimar (September 4, 2024), 17405 Tirupati Adilabad (September 3, 2024), 12787 Narasapur Nagarsol (September 3, 2024), 12788 Nagarsol Narasapur (September 4, 2024), 12706 Secunderabad Guntur (September 3, 2024), 12705 Guntur Secunderabad (September 3, 2024), 12749 Machilipatnam Bidar (September 3, 2024), 12750 Bidar Machilipatnam (September 3, 2024).

The trains cancelled also includes, 22870 Chennai Central Visakhapatnam (September 3, 2024), 20811 Visakhapatnam Nanded (September 3, 2024) and 20812 Nanded Visakhapatnam (September 4, 2024), 17480 Tirupati Puri (September 3, 2024), 12760 Hyderabad Tambaram (September 3, 2024), 12759 Tambaram Hyderabad (September 3, 2024), 12862 Mahbubnagar Visakhapatnam (September 3, 2024), 12861 Visakhapatnam Mahbubnagar (September 3, 2024), 12745, 12746 Manuguru Secunderabad (September 3, 2024), 17660 Bhadrachalam Road Secunderabad (September 3, 2024).

Besides them, the following were cancelled too: 08584 Tirupati Visakhapatnam (September 3, 2024), 12709 Gudur Secunderabad (September 3, 2024), 12710 Secunderabad Gudur (September 3, 2024), 12727 Visakhapatnam Hyderabad (September 3, 2024), 12739 Visakhapatnam Secunderabad (September 3, 2024), 12745 Secunderabad Manuguru (September 3, 2024), 12746 Manuguru Secunderabad (September 4, 2024), 17660 Bhadrachalam Road Secunderabad (September 4, 2024), 17659 Secunderabad Bhadrachalam (September 3, 2024), 17250 Kakinada Port Tirupati (September 3, 2024).

Train number 11019 CSMT Mumbai Bhubaneswar (September 4, 2024), 20707 Secunderabad Visakhapatnam (September 4, 2024), 20708 Visakhapatnam Secunderabad (September 4, 2024), 20833 Visakhapatnam Secunderabad (September 4, 2024), 20834 Secunderabad Visakhapatnam (September 4, 2024), 12706 Secunderabad Guntur (September 4, 2024), 12705 Guntur Secunderabad (September 4, 2024), 17205 Sainagar Shirdi Kakinada Port (September 3 & 5, 2024), 17206 Kakinada Port Sainagar Shirdi (September 4, 2024), 17233 Secunderabad Sirpur Kaghaznagar (September 3, 2024).

17234 Sirpur Kaghaznagar Secunderabad (September 4, 2024), 12713 Vijayawada Secunderabad (September 4, 2024), 12714 Secunderabad Vijayawada (September 4, 2024), 12775 Kakinada Port Lingampalli (September 3, 2024), 12776 Lingampalli Kakinada Port (September 4, 2024), etc.

List of long distance trains diverted

More than 25 trains have been diverted which have stoppages between Vijayawada-Jangaon, Kazipet- Vijayawada, Warangal- Gudur, Warangal, Vijayawada, Kazipet – Vijayawada, Gudur, Khammam, Ongole, Nellore, Nagpur & Duvvada, Warangal & Renigunta, and Khammam-Bhongir. The long distance trains diverted includes 18519 Visakhaptnam LTT Mumbai, 18045 Shalimar Hyderabad, 11019 CSMT Mumbai Bhubaneswar, 12763 Tirupati Secunderabad, 11020 Bhubaneswar CSMT Mumbai, 18519 Visakhaptnam LTT Mumbai, 18045 Shalimar Hyderabad and others, according to a press release.