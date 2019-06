New zilla parishad chairpersons

The following members of the Telangana Rashtra Samithi were elected as chairpersons of the 32 zilla parishads in the State in election held in each district on Saturday.

Adilabad – Janardhan Rathod; Komram Bheem Asifabad – Kova Laxmi; Mancherial – Bhagya Laxmi Nallala; Nirmal – Koripelly Vijayalaxmi; Jagtial – Dava Vasantha; Karimnagar – Kanumalla Vijaya; Peddapalli – Putta Madhukar; Rajanna-Sircilla – Aruna Nyalakonda; Bhadradri-Kothagudem – Korem Kanakaiah; Khammam – Lingala Kamal Raju; Jogulamba-Gadwal – Saritha; Mahbubnagar – Salguti Swarnalatha; Nagarkurnool – P. Padmavathi; Wanaparthy – Rakasi Loknath Reddy; Narayanpet – K. Vanajamma; Medak – Ryakala Hemalatha; Sangareddy – Patlolla Manjushree; Siddipet – Veleti Roja Rani; Kamareddy – Dapedar Shobha; Nizamabad – Dadannagari Vithal Rao; Nalgonda – Banda Narender Reddy; Suryapet – Gujja Deepika; Yadadri-Bhongir – Alimineti Sandeep Reddy; Medchal-Malkajgiri – Malipeddi Sharatchandra Reddy; Rangareddy – T. Anitha Harinath Reddy; Vikarabad – Patnam Sunitha; Jangaon – Pagala Sampath Reddy; Jayashanker-Bhupalpally – Jakku Sriharshini; Mahbubabad – Angoth Bindu; Warangal (Rural) – Gandra Jyothi; Warangal (Urban) – Sudhir Kumar Marapally and Mulug – Jagadeeshwar Kusuma.