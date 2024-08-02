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‘Makkaludan Mudhalvar’ camps in Villupuram today

Published - August 02, 2024 12:37 am IST - VILLUPURAM

The Hindu Bureau

Villupuram: ‘Makkaludan Mudhalvar’ camps will be held in five Panchayat Unions in Villupuram district on August 2. A release said that the camps will be held in Alampoondi in Gingee; Koliyanur; Mailam; Alankuppam in Marakkanam and Vadapalai in Melmalayanur panchayat union. 

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