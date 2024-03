39 IAS, 20 IPS officers deputed as observers in Lok Sabha constituencies

March 23, 2024 01:06 am | Updated 01:07 am IST - CHENNAI

The Election Commission has named 39 IAS officers as general observers and 20 IPS officers as police observers in 39 Lok Sabha constituencies where elections will be held on April 19.

The IAS officers, who are general observers are: Abu Imran (Tiruvallur), Kartikey Dhanji Budhdhabhatti (Chennai North), Muddada Ravichandra (Chennai South), D. Suresh (Chennai Central), Abhishek Chandra (Sriperumbudur), Bhupendra S. Chaudhary (Kancheepuram), Sunil Kumar (Arakkonam), Rupesh Kumar (Vellore), Kiran Kumari Pasi (Krishnagiri), and Aruna Rajoria (Dharmapuri), Mahaveer Prasad Meena (Tiruvannamalai), Sushant Gaurav (Arani), Akhilesh Kumar Mishra (Villupuram), Ashok Kumar Garg (Kallakurichi), G.B. Patil (Salem), Hargunjit Kaur (Namakkal), Rajeev Ranjan Meena (Erode), Himanshu Gupta (Tiruppur), Manjit Singh Brar (The Nilgiris), Vinod R. Rao (Coimbatore), Anurag Chaudhary (Pollachi), Prabhuling Kavalikatti (Dindigul), Rahul Ashok Rekhawar (Karur), Dinesh Kumar (Tiruchi), Rajendra Kumar Verma (Perambalur), Tarep Imchen (Cuddalore), Bhor Singh Yadav (Chidambaram), Sandeep Kaur (Mayiladuthurai), B. Bharathi Lakpathi Naik (Nagapattinam), Y. Kikhet Sema (Thanjavur), S. Harish (Sivaganga), Rajesh Kumar Yadav (Madurai), Gaurangbhai H. Makwana (Theni), N.N. Ekka (Virudhunagar), Pandhari Yadav (Ramanathapuram), Divesh Sehara (Thoothukudi), Topeshwar Verma (Tenkasi), Sonali Ponkshe Vayangankar (Tirunelveli), and M.V. Seshagiri Babu (Kanniyakumari).

The police observers for 39 constituencies are: Uday Bhaskar Billa (Tiruvallur and Chennai North), Sanjay Bhatia (Chennai South and Central), Bharat Reddy Bommareddy (Sriperumbudur and Kancheepuram), Satyajit Naik (Arakkonam and Vellore), Vivek Syiem (Krishnagiri and Dharmapuri), Battula Gangadhar (Tiruvannamalai and Arani), Dhirendra Singh Gunjiyal (Villupuram and Kallakurichi), Usha Rada (Salem and Namakkal), Ram Krishana Swarnkar (Erode and Tiruppur), Major Kumar (The Nilgiris and Coimbatore), Pratap Gopendra Yadav (Pollachi and Dindigul), Amit Kumar Vishwakarma (Karur and Tiruchi), Manish Agarwal (Perambalur and Cuddalore), Janmeya P. Kailash (Chidambaram and Mayiladuthurai), Sharanappa S.D. (Nagapattinam and Thanjavur), Rohan P. Kanay (Sivaganga and Madurai), S. Sreejith (Theni and Virudhunagar), Satya Vir Katara (Ramanathapuram and Thoothukudi), Pankaj Nain (Tenkasi and Tirunelveli), and Nimbalkar Vaibhav Chandrakant (Kanniyakumari).