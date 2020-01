Guardian ministers announced

Chief Minister Uddhav Thackeray on Wednesday appointed guardian ministers for all districts, with Tourism Minister Aaditya Thackeray being given the responsibility of Mumbai Suburban District, and Textile Minister Aslam Shaikh of Mumbai City.

Deputy Chief Minister Ajit Pawar will be Pune’s guardian minister, and Energy Minister Nitin Raut of Nagpur. Urban Development Minister Eknath Shinde, Irrigation Minister Jayant Patil and Revenue Minister Balasaheb Thorat will be guardian ministers of Thane, Sangli and Kolhapur districts respectively. The others are as follows:

Aditi Tatkare - Raigad

Anil Parab - Ratnagiri

Uday Samant - Sindhudurg

Dada Bhuse - Palghar

Chhagan Bhujbal - Nashik

Abdul Sattar - Dhule

K.C. Padavi - Nandurbar

Gulabrao Patil - Jalgaon

Hasan Mushrif - Ahmednagar

Balasaheb Patil - Satara

Subhash Desai - Aurangabad

Rajesh Tope - Jalna

Nawab Malik - Parbhani

Varsha Gaikwad - Hingoli

Dhananjay Munde - Beed

Ashok Chavan - Nanded

Shankarrao Gadakh - Osmanabad

Amit Deshmukh - Latur

Yashomati Thakur - Amravati

Bachchu Kadu - Akola

Shambhuraje Desai - Washim

Rajendra Shingne - Buldhana

Sanjay Rathod - Yavatmal

Sunil Kedar - Wardha

Satej Patil - Bhandara

Anil Deshmukh - Gondia

Vijay Vadettiwar - Chandrapur

Eknath Shinde - Gadchiroli