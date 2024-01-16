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Venuji, Madambi Subrahmanyan Namboodiri win Kerala Kalamandalam fellowships

January 16, 2024 07:09 pm | Updated 07:09 pm IST - Thrissur

The Hindu Bureau

Koodiyattam scholar, teacher and performer G. Venu (Venuji) and Kathakali musician Madambi Subrahmanyan Namboodiri have won the prestigious fellowships of Kerala Kalamandalam Deemed University for 2022. The fellowship encompasses cash prize of ₹50,000, citation and ponnada.

Winners of Kalamandalam awards are RLV Damodara Pisharody (Kathakalivesham); Kalamandalam Narayanan Namboodiri (Kathakali Music); Kalamandalam Balasundaran (Kathakali Chenda); Kalamandalam Gopikuttan Nair (Kathakali Maddalam); Balakrishnan C.P. (Kathakali – Aniyara); Kalamandalam Narayanan Nambyar (Mizhavu); Kalamandalam Bhagyeshwari (Mohiniyattam); Sukumaran Nair, Koyilandi (Thullal); and K.V. Jagadeeshan Master (Carnatic Music). These awards carry a cash prize of ₹30,000, citation, and ponnada.

Winners of other awards and endowments are Asiad Sasi Marar (A.S.N. Nambeeshan Award); Pallippuram Unnikrishnan (Art book) ; Anoop Vellani & Sreejith Vellani (Documentary Award); Pallam Chandran (MKK Nair Award ); Kalamandalam Venumohan (Yuva Prathibha Award ); M.K. Aniyan (Mukundaraja Smrithi Puraskaram); Oyur Ramachandran (Kalaratnam Endowment-Kathakali Vesham); Kalamandalam Prajisha (V.S. Sharma Endowment – Mohiniyattam); Kalamandalam Prashanthi (Painkulam Ramachakyar Smaraka Puraskaram-Koodiyattam); Pradeep Arattupuzha (Vadakkan Kannan Nair Smrithi Puraskaram); Kalamandalam M.K. Jyothi (K.S. Divakaran Nair Memorial Sougandika Puraskaram); Kalamandalam Viswas (Bagavathar Kunjunni Thampuran Endowment); Kalamandalam Sivan Namboodiri (Killimangalam Vasudevan Namboodiripad Smaraka Award); Anjali K.S. (Brahmasree Pakaravur Chitran Namboodirippad Birth Centenary Smaraka Endowment – Mohiniyattam).

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