June 03, 2023 06:31 pm | Updated 06:31 pm IST - Thiruvananthapuram

Hall tickets for the SSLC, THSLC, AHSLC, SSLC (Hearing Impaired) Save-a-Year (SAY) examinations that will begin on June 7 will be available on the websites https://thslcexam.kerala.gov.in, https://sslcexam.kerala.gov.in, https://ahslcexam.kerala.gov.in