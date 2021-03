IUML releases list of candidates

Malappuram

12 March 2021 18:20 IST

Following is the list of 25 Indian Union Muslim League (IUML) candidates for the April 6 Assembly elections. The candidates for Perambra and Punalur/Chadayamangalam will be announced later.

Kasaragod

Manjeswaram: A.K.M. Ashraf, Kasaragod: N.A. Nellikkunnu,

Advertising

Advertising

Kannur

Azhikode: K.M. Shaji, Koothuparamba: Pottankandi Abdulla,

Kozhikode

Kuttiyadi: Parakkal Abdulla, Kozhikode South: Noorbina Rasheed, Kunnamangalam: Dinesh Perumanna (Independent), Thiruvambady: C.P. Cheriya Mohammed, Koduvally: M.K. Muneer, Perambra: Will be announced later

Malappuram

Malappuram: P. Ubaidullah, Kondotty: T.V. Ibrahim, Vallikkunnu: P. Abdul Hameed, , Eranad: P.K. Basheer, Manjeri: U.A. Latheef, Perinthalmanna: Najeeb Kanthapuram, Mankada: Manjalamkuzhi Ali, Tanur: P.K. Firos, Tirur: Kurukkoli Moideen, Tirurangadi: K.P.A. Majeed, Kottakkal: K.K. Abid Husain Thangal, Vengara: P.K. Kunhalikutty

Thrissur

Guruvayur: K.N.A. Khader

Palakkad

Mannarkkad: N. Shamsuddin, Kongad: U.C. Raman

Ernakulam

Kalamassery: V.E. Gafoor

Kollam

Punalur/Chadayamangalam: Will be announced later