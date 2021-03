CPI(M) comes out with list of candidates

Thiruvananthapuram

10 March 2021 19:48 IST

The following are the list of CPI(M) candidates.

Kasaragod

Uduma: C.H. Kunhambu, Thrikkarippur: M Rajagopal

Kannur

Taliparamba: M.V. Govindan, Azhikode: K.V. Sumesh, Dharmadam: Pinarayi Vijayan, Thalassery: A.N. Shamseer, Mattannur: K.K. Shylaja, Peravur: Zakir Hussien, Kalliassery: M. Vijin, Payyannur: T.I. Madhusoodhanan

Wayanad

Mananthavady: O.R. Kelu, Sulthan Bathery: M.S. Viswanathan

Kozhikode

Koyilandy: Kanathil Jameela, Perambra: T.P. Ramakrishnan, Balussery: Sachin Dev, Kozhikode (N): Thottathil Raveendran, Beypore: P.A. Mohammed Riyas, Koduvally: Karattu Rasaq (Independent), Kunnamangalam: P.T.A. Rahim, Thiruvambady: Linto Joseph

Malappuram

Kondotty: Sulaiman Haji, Nilambur: P.V. Anwar, Wandoor: P. Mithuna, Perinthalmanna: K.P. Muhammed Musthafa, Mankada: T.K. Rasheed Ali, Malappuram: Paloli Abdul Rahman, Vengara: P. Jiji, Tanur: V. Abdul Rahman, Tirur: Gaffoor Lilly, Ponnani: P. Nandakumar, Thavanur: K.T. Jaleel

Palakkad

Thrithala: M.B. Rajesh, Shoranur: P. Mummykutty, Ottappalam: K. Premkumar, Tharoor: P.P. Sumod, Kongad: K. Santhakumari, Malampuzha: A. Prabhakaran, Palakkad: C.P. Pramod Kumar, Nemmara: K. Babu, Alathur: K.D. Prasenan

Thrissur

Chelakkara: K. Radhakrishnan, Kunnamkulam: A.C. Moideen, Guruvayur: N.K. Akbar, Manalur: Murali Perunelli, Wadakkanchery: Xavier Chittilapally, Irinjalakuda: Dr R. Bindu, Puthukkad: K.K. Ramachandran

Ernakulam

Aluva: Shelna Nishad, Kalamassery: P. Rajeev, Vypeen: K.N. Unnikrishnan, Kochi: K.G. Maxi, Thripunithura: M. Suraj, Ernakulam: Shaji George, Thrikkakara: Dr J. Jacob, Kunnathunad: P.V. Sreenijan, Kothamangalam: Antony John

Idukki

Devikulam: Yet to be decided, Udumbanchola: M.M. Mani

Kottayam

Ettumanur: V.N. Vassavan, Kottayam: K. Anil Kumar, Puthuppally: Jaick C. Thomas

Alappuzha

Aroor: Daleema Jojo, Alappuzha: P.P. Chitharanjan, Ambalappuzha: H. Salam, Kayamkulam: U. Prathibha, Mavelikara: M.S. Arunkumar, Chengannur: Saji Cherian

Pathanamthitta

Aranmula: Veena George, Konni: K.U. Janeesh Kumar

Kollam

Chavara: Dr. Sujith Vijayan, Kollam: M. Mukesh, Eravipuram: M. Naushad, Kottarakara: K.N. Balagopal, Kundara: J. Mercykutty

Thiruvananthapuram

Varkala

: V. Joy, Attingal: O.S. Ambika, Vamanapuram: D.K. Murali, Kazhakkuttam: Kadakampally Surendran,

Vattiyurkavu: V.K. Prashanth, Nemom: V. Sivankutty, Aruvikkara: G. Stephen, Neyyattinkara: K. Ansalan, Parassala: C.K. Hareendran, Kattakkada: I.B. Satheesh