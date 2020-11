Corpn. polls: CPI(M)candidates’ list out

THIRUVANANTHAPURAM

07 November 2020 00:46 IST

Women form a major chunk in list

The CPI(M), which will contest in 70 of the 100 seats, has declared its candidates for the city Corporation elections.

They are:

Mudavanmugal: Arya Rajendran, Karamana: Geetha, Arannoor: Bindu Menon, Chala: E.K. Rajalakshmi, Valiyasala: Sunil , Nedumcaud: S. Pushpalatha, Kamaleswaram: Vijayakumari V, Kalippankulam: Sajulal, Kalady: Shyam Kumar, Attukal: Unnikrishnan Nair, Muttathara: Raju B, Perunthanni: Perunthanni Raju, Puthenpally: S. Saleem, Vallakkadavu: Shajitha Nazar, Punnakkamughal: Renukakumari S, Thrikannapuram: Priyamol V.V, Thirumala: R.P. Shivaji, Estate: R. Padmakumari, Pappanamcode: Maya N.S, Ponnumangalam: Safeera Bheegum S, Melamcode: Akshaya V.S, Kunnukuzhy: A.G. Oleena, Kannanmoola: Sharanya S.S, Vanchiyoor: Gayathri Babu, Thycaud: G. Madhavadas, Pangode: Sharanya S. Nair, Valiyavila: S. Manju, Vattiyurkavu: Parvathy I.M, Kanjirampara: S. Vasanthakumari, Sasthamangalam: Bindu Sreekumar, Kowdiar: Sreelekha O, Nanthencode: Reena K., Jagathy: Vidya Mohan M.A, Mannanthala: S. Aswathy, Edavacode: L.S. Saju, Cheruvakkal: Surya Heman, Akkulam: V.M. Jayakumar, Ulloor: Athira L.S, Medical College: D.R. Anil, Kadakampally: Gopakumar P.K, Karikkakom: K. Sreekumar, Vettucaud: Sabu Jose, Palkulangara: Vijayakumari S, Sreekanteswaram: S. Sivakumar, Pettah: Sujadevi C.S, Chakka: M. Shantha, Pathirapally: M.S. Kasthuri, Kudappanakunnu: Jayachandran Nair, Peroorkada: Jameela, Muttada: Rinoy T.P, Kesavadasapuram: Anshu V.S, Nettayam: Raji Mol, Kachani: Sreemathi P. Rama, Vazhottukonam: Helen A., Kazhakuttam: Kavitha L.S, Kattaikkonam: D. Ramesan, Powdikonam: Raji S, Chellamangalam: K.S. Sheela, Chempazhanthy: P. Mahadevan, Sreekaryam: Stanley D’cruz, Attipra: A. Sreedevi, Kulathoor: B. Naja, Poundkadavu: Jisha John, Pallithara: Medayil Vikraman, Vizhinjam: Sameera S. Milhad, Mulloor: Anju K. Ninu, Harbour: M.M. Yousuf Khan, Thiruvallam: Meenu N. Nair, Punchakkari: D. Sivankutty, Poonkulam – V. Prameela.