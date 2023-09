September 26, 2023 10:56 am | Updated 11:03 am IST - Bengaluru

Sharada Patil (93), wife of former Karnataka Chief Minister and a popular Lingayat leader late Veerendra Patil passed away at her residence here on September 26. She leaves behind her son and former legislator Kailashnath Patil, and two daughters.

Family sources said that the body would be taken to Chincholi and laid to rest next to the grave of her late husband. The final rites would be conducted on September 27.

ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಶಾರದಾ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ನಿಧನದಿಂದ ದುಃಖಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಮೃತರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಚಿರಶಾಂತಿ ಸಿಗಲೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಶಾರದಾ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಅಗಲಿಕೆಯಿಂದ ನೊಂದಿರುವ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ದುಃಖ ಭರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಸಿಗಲಿ. pic.twitter.com/3gU4tapiws — CM of Karnataka (@CMofKarnataka) September 26, 2023