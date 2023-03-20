ADVERTISEMENT

Vice-Chancellors appointed for seven new universities

March 20, 2023 10:52 pm | Updated 10:52 pm IST - Bengaluru

The Hindu Bureau

The State government, on Monday, issued orders appointing Vice-Chancellors for the newly established Universities of Chamarajanagar, Bidar, Haveri, Hassan, Kodagu, Koppal, and Bagalkot.

The names of the newly appointed V-Cs are Dr. B.K. Ravi (Koppal University, Dr. Ashok Sangappa Alur (Kodagu University), Dr. M.R. Gangadhar (Chamarajanagar University), Dr. Anand Sharad Deshpande (Bagalkot University), Dr. B.S. Biradar (Bidar University), Dr. Suresh H. (Haveri University) and Dr. T.C. Taranath, (Hassan University).

ADVERTISEMENT

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month
unlock them all
SUBSCRIBE NOW
If you're already a subscriber
You have exhausted your free article limit.
Please support quality journalism.
SUBSCRIBE NOW
or read this article by Downloading The Hindu News app
If you're already a subscriber
You have exhausted your free article limit.
Please support quality journalism.
SUBSCRIBE NOW
or read this article by Downloading The Hindu News app
If you're already a subscriber
The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.
Support our reporting.
SUBSCRIBE NOW
This is your last free article.
to read unlimited content from The Hindu
SUBSCRIBE NOW
Get The Hindu News App on
Get The Hindu News App on

ADVERTISEMENT

To enjoy additional benefits

Make most of your subscription

Crossword+

CONNECT WITH US