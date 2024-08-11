Man dies in road accident in Belagavi

A 45-year-old man died in a collision between two motorbikes in Kohalli village near Athani of Belagavi district on Saturday night.
Layappa Pundaleeka Maragale of Kohalli died and Mallappa Gurubasu Mantur was injured.
A case has been registered.
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Published - August 11, 2024 09:16 pm IST - Belagavi
A 45-year-old man died in a collision between two motorbikes in Kohalli village near Athani of Belagavi district on Saturday night.
Layappa Pundaleeka Maragale of Kohalli died and Mallappa Gurubasu Mantur was injured.
A case has been registered.
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