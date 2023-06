District in-charge Ministers appointed

June 09, 2023 06:27 pm | Updated 06:27 pm IST - Bengaluru

The State government on Friday appointed in-charge Ministers for various districts.

D.K. Shivakumar -- Bengaluru

G. Parameshwara -- Tumakuru

H.K. Patil -- Gadag

K.H. Muniyappa -- Bengaluru Rural

Ramalinga Reddy -- Ramanagara

K.J. George -- Chikkamagaluru

M.B. Patil -- Vijayapura

Dinesh Gundu Rao -- Dakshina Kannada

H.C. Mahadevappa -- Mysuru

Satish Jarkiholi -- Belagavi

Priyank Kharge -- Kalaburagi

Shivananda Patil -- Haveri

B.Z. Zameer Ahmed Khan -- Vijayanagara

Sharanabasappa Darshanapur -- Yadgir

Eshwar B. Khandre -- Bidar

N. Cheluvarayaswamy -- Mandya

S.S. Mallikarjun -- Davangere

Santosh S. Lad -- Dharwad

Sharan Prakash Patil -- Raichur

R.B. Thimmapur -- Bagalkot

K. Venkatesh -- Chamarajanagar

Shivaraj S. Thangadagi -- Koppal

D. Sudhakar - Chitradurga

B. Nagendra -- Ballari

K.N. Rajanna -- Hassan

B.S. Suresh -- Kolar

Laxmi Hebbalkar -- Udupi

Mankal Vaidya -- Uttara Kannada

Madhu Bangarappa -- Shivamogga

M.C. Sudhakar -- Chickballapur

N.S. Boseraju -- Kodagu