ADVERTISEMENT

South Central Railway to operate 32 special trains for Sankranthi festival

January 04, 2024 06:21 pm | Updated 06:21 pm IST - VIJAYAWADA

The Hindu Bureau

The South Central Railway (SCR) will run 32 Sankranthi festival special trains from January 7 to 27. The specials will have general, sleeper, first class, 2AC and 3AC coaches, officials said on Thursday.

The trains are Secunderabad-Brahmapur (No. 07089 ); Brahmapur-Vikarabad (07090); Vikarabad-Brahmapur (07091); Brahmapur-Secunderabad (07092); Visakhapatnam-Kurnool City (08541); Kurnool City-Visakhapatnam (08542); Srikakulam-Vikarabad (08547); Vikarabad-Srikakulam (08548); Secunderabad-Tirupati (02764); Tirupati-Secunderabad (02763); Secunderabad-Kakinada Town (07271); Kakinada Town-Secunderabad (07272); Secunderabad-Brahmapur (07093); Brahmapur-Secunderabad (07094); Narsapur-Secunderabad (07251); and Secunderabad-Narsapur (07252).

Offline and online reservation is available for all Sankranthi specials, according to a press release.

Sign up for newsletters, unlock features and do more on The Hindu
LOG IN
Support our reporting.
SUBSCRIBE NOW

ADVERTISEMENT

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month
unlock them all
SUBSCRIBE NOW
If you're already a subscriber
You have exhausted your free article limit.
Please support quality journalism.
SUBSCRIBE NOW
or read this article by Downloading The Hindu News app
If you're already a subscriber
You have exhausted your free article limit.
Please support quality journalism.
SUBSCRIBE NOW
or read this article by Downloading The Hindu News app
If you're already a subscriber
The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.
Support our reporting.
SUBSCRIBE NOW
This is your last free article.
to read unlimited content from The Hindu
SUBSCRIBE NOW
Get The Hindu News App on
Get The Hindu News App on

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

To enjoy additional benefits

Make most of your subscription

Crossword+

CONNECT WITH US